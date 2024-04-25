Відома дата старту наступного сезону в УПЛ
Наступний сезон чемпіонату України з футболу має розпочатися на початку серпня 2024 року. Цю дату мають затвердити усі клуби, які беруть участь у турнірі.
На перенесення старту першості вплинула участь збірних України у міжнародних турнірах, написав у своєму Telegram-каналі журналіст Ігор Бурбас.
Наступний футбольний сезон в Україні може стартувати вже 3 серпня. Для порівняння: нинішня першість розпочалася 28 липня. Однак дату початку нового сезону ще не затверджено остаточно.
Чому сезон в Україні розпочнеться у серпні
За інформацією журналіста, сьогодні, 25 квітня, має відбутися засідання в онлайн-форматі за участю всіх клубів українській Прем'єр-лізі. Вони мають підтвердити згоду щодо дати початку наступного сезону.
Влітку збірна України візьме участь у Євро-2024. Після цього Олімпійська команда країни під керівництвом Руслана Ротаня проведе щонайменше три матчі на Іграх у Парижі. У команди буде шанс пробитися у плей-офф турніру, через що футболісти можуть пізно повернутися до клубів. Саме тому наступний сезон в УПЛ може стартувати третього серпня.
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