Динамо профінансує будівництво нового корпусу Охматдиту

"Динамо" уклало угоду з "Охматдитом". Фото: Новини.LIVE

Київське "Динамо" підписало ексклюзивний меморандум про співпрацю з "Охматдитом", який постраждав від ракетного обстрілу росіян. Футбольний клуб допоможе відбудувати один зі зруйнованих корпусів лікарняного комплексу.

"Динамо" та благодійний фонд братів Суркісів вкладатимуть кошти у відновлення "Охматдиту", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Один із пунктів документа про співпрацю "Динамо" та "Охматдиту" передбачає відновлення відділення, де лікуватимуть орфанних хворих. Наразі не відомо, де саме буде розташований цей корпус. Не виключено, що його перенесуть до іншого місця.

Деталі співпраці клуб та медичного центру

"Динамо" братиме участь у відновленні "Охматдиту" фінансово та організаційно. Київський клуб зможе власним коштом побудувати проєкт на території лікарняного комплексу.

"Дружба між "Динамо" та "Охматдитом" існує вже не перший рік. Ми дуже тісно співпрацюємо у питаннях лікування дітей, проведення різних заходів. Цей меморандум вкотре свідчить про таку співпрацю", — розповів генеральний директор медичного центру Володимир Жовнір.

В "Охматдиті" заявили, що тепер київський клуб зможе зробити більше, ніж просто підтримувати лікарняний комплекс.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

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