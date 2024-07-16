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Динамо и Охматдет подписали особое соглашение — детали

16 июля 2024 15:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Динамо профинансирует строительство нового корпуса Охматдета
"Динамо" заключило соглашение с "Охматдетом". Фото: Новини.LIVE
Валерий Ковалевич - Редактор

Киевское "Динамо" подписало эксклюзивный меморандум о сотрудничестве с "Охматдетом", который пострадал от ракетного обстрела россиян. Футбольный клуб поможет отстроить один из разрушенных корпусов больничного комплекса.

"Динамо" и благотворительный фонд братьев Суркисов будут вкладывать средства в восстановление "Охматдета", сообщает портал Новини.LIVE

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Один из пунктов документа о сотрудничестве "Динамо" и "Охматдета" предусматривает восстановление отделения, где будут лечить орфанных больных. Пока неизвестно, где именно будет расположен этот корпус. Не исключено, что его перенесут в другое место.

Детали сотрудничества клуба и медицинского центра

"Динамо" будет участвовать в восстановлении "Охматдета" финансово и организационно. Киевский клуб сможет за свои средства построить проект на территории больничного комплекса.

"Дружба между "Динамо" и "Охматдетом" существует уже не первый год. Мы очень тесно сотрудничает в вопросах лечения детей, проведения разных мероприятий. Этот меморандум лишний раз свидетельствует о таком сотрудничестве", — рассказал генеральный директор медицинского центра Владимир Жовнир. 

В "Охматдете" заявили, что теперь киевский клуб сможет сделать больше, чем просто поддерживать больничный комплекс. 

Напомним, "Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб. 

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Киев война спорт футбол Динамо Охматдет

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