Динамо профинансирует строительство нового корпуса Охматдета

"Динамо" заключило соглашение с "Охматдетом". Фото: Новини.LIVE

Киевское "Динамо" подписало эксклюзивный меморандум о сотрудничестве с "Охматдетом", который пострадал от ракетного обстрела россиян. Футбольный клуб поможет отстроить один из разрушенных корпусов больничного комплекса.

"Динамо" и благотворительный фонд братьев Суркисов будут вкладывать средства в восстановление "Охматдета", сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Один из пунктов документа о сотрудничестве "Динамо" и "Охматдета" предусматривает восстановление отделения, где будут лечить орфанных больных. Пока неизвестно, где именно будет расположен этот корпус. Не исключено, что его перенесут в другое место.

Детали сотрудничества клуба и медицинского центра

"Динамо" будет участвовать в восстановлении "Охматдета" финансово и организационно. Киевский клуб сможет за свои средства построить проект на территории больничного комплекса.

"Дружба между "Динамо" и "Охматдетом" существует уже не первый год. Мы очень тесно сотрудничает в вопросах лечения детей, проведения разных мероприятий. Этот меморандум лишний раз свидетельствует о таком сотрудничестве", — рассказал генеральный директор медицинского центра Владимир Жовнир.

В "Охматдете" заявили, что теперь киевский клуб сможет сделать больше, чем просто поддерживать больничный комплекс.

Напомним, "Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.

Ребров может уйти из сборной Украины из-за предложения по работе от известного клуба.

Шевченко решил, какой клуб заменит "Днепр-1" в УПЛ.

Де Брюйне выбрал клуб, в котором проведет следующий сезон.

В "Днепр-1" назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба.