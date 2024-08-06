Ярмоленко забив за Динамо у першому таймі з Рейнджерс у Лізі чемпіонів

Динамо веде після першого тайму з Рейнджерс у Лізі чемпіонів — відео
У рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" грає із шотландським "Рейнджерс" Глазго. Матч проходить у польському Любліні.
Після першого тайму рахунок 1:0 на користь "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE.
Перший тайм матчу "Динамо" — "Рейнджерс"
У перші хвилини матч був рівним: "Динамо" більше контролювало м'яч, а шотландці частіше небезпечно били по воротах.
При цьому єдиний гол у першому таймі забило "Динамо".
На 37-й хвилині "Динамо" вдалася стрімка атака після помилки Йілмаза на правому фланзі. Караваєв відібрав у суперника м'яч, обіграв ще одного гравця і вивів Ваната до лицьової, від якої форвард прострілив уздовж воріт. Ярмоленко опинився першим на м'ячі, і він із метра "розстріляв" ворота.
Склади команд:
"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов, Михайличенко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.
Запасні: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андріївський, Супряга, Малий, Себальос, Буяльський, Біловар, Дубінчак, Брагару.
"Рейнджерс": Батленд — Таверньє, Суттар, Балогун, Йилмаз — Дьоманде, Баррон — Райт, Маккозленд, Лоуренс — Дессерс.
Запасні: Келлі, Препер, Матондо, Черні, Давелл, Стерлінг, Жефте, Девіс, Кінг, Фрейзер, Маккіннон, Данило.
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