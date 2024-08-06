Ярмоленко забив за Динамо у першому таймі з Рейнджерс у Лізі чемпіонів

Андрій Ярмоленко забив єдиний гол у першому таймі. Фото: "Динамо"

У рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" грає із шотландським "Рейнджерс" Глазго. Матч проходить у польському Любліні.

Після першого тайму рахунок 1:0 на користь "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE.

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У перші хвилини матч був рівним: "Динамо" більше контролювало м'яч, а шотландці частіше небезпечно били по воротах.

При цьому єдиний гол у першому таймі забило "Динамо".

На 37-й хвилині "Динамо" вдалася стрімка атака після помилки Йілмаза на правому фланзі. Караваєв відібрав у суперника м'яч, обіграв ще одного гравця і вивів Ваната до лицьової, від якої форвард прострілив уздовж воріт. Ярмоленко опинився першим на м'ячі, і він із метра "розстріляв" ворота.

Склади команд:

"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов, Михайличенко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андріївський, Супряга, Малий, Себальос, Буяльський, Біловар, Дубінчак, Брагару.

"Рейнджерс": Батленд — Таверньє, Суттар, Балогун, Йилмаз — Дьоманде, Баррон — Райт, Маккозленд, Лоуренс — Дессерс.

Запасні: Келлі, Препер, Матондо, Черні, Давелл, Стерлінг, Жефте, Девіс, Кінг, Фрейзер, Маккіннон, Данило.

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