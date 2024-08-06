Ярмоленко забил за Динамо в первом тайме с Рейнджерс в Лиге чемпионов

Андрей Ярмоленко забил единственный гол в первом тайме. Фото: "Динамо"

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" играет с шотландским "Рейнджерс" Глазго. Матч проходит в польском Люблине.

После первого тайма счет 1:0 в пользу "Динамо", передает портал Новини.LIVE.

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В первых минут матч был равным: "Динамо" больше контролировало мяч, а шотландцы чаще опасно били по воротах.

При этом единственный гол в первом тайме забило "Динамо".

На 37-й минуте "Динамо" удалась стремительная атака после ошибки Йилмаза на правом фланге. Караваев отобрал у соперника мяч, обыграл еще одного игрока и вывел Ваната к лицевой, от куда форвард прострелил вдоль ворот. Ярмоленко оказался первым на мяче, и он из метра "расстрелял" ворота.

Составы команд:

"Динамо": Бущан — Караваев, Попов, Михайличенко, Вивчаренко — Пихальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Запасные: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Буяльский, Биловар, Дубинчак, Брагару.

"Рейнджерс": Батленд — Тавернье, Суттар, Балогун, Йылмаз — Дьоманде, Баррон — Райт, Маккозленд, Лоуренс — Дессерс.

Запасные: Келли, Преппер, Матондо, Черни, Давелл, Стерлинг, Жефте, Дэвис, Кинг, Фрейзер, Маккиннон, Данило.

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