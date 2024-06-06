Супряга повернулося до Дніпра-1 і взяв із собою ще одного гравця Динамо

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

"Дніпро-1" зумів посилити склад двома футболістами київського "Динамо". Для одного з них це повернення до дніпровської команди.

Владислав Супряга та Беніто проведуть наступний сезон у "Дніпрі-1", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тренерський штаб київського "Динамо" не розраховує на трьох футболістів наступного сезону. Беніто, Владислав Супряга та Самба Діалло були виставлені на трансфер. Двоє гравців із цього списку вже залишили столичний клуб.

Владислав Супряга повернувся до "Дніпра-1". Фото: instagram.com/vladyslavsupriaha/

"Дніпро-1" посилив склад

Півзахисник Беніто та форвард Владислав Супряга проведуть у "Дніпрі-1" як мінімум сезон 2024/2025. Подробиці цієї трансферної угоди не відомі, але її вже офіційно підтверджено. У зворотному напрямку вже пройшов Олександр Піхальонок, який підписав контракт із "Динамо".

Минулого сезону 25-річний Беніто зіграв 23 матчі, забив 2 голи й зробив 1 результативну передачу. В активі 24-річного Супряги 8 поєдинків та 2 результативні передачі.

Владислав Супряга є вихованцем "Дніпра-1". Це його третій прихід до клубу. У сезоні 2018/029 він забив за дніпровську команду 14 голів і став третім найкращим бомбардиром турніру.

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