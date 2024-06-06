Супряга вернулся в Днепр-1 и взял с собой еще одного игрока Динамо

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

"Днепр-1" сумел усилить состав двумя футболистами киевского "Динамо". Для одного из них это возвращение в днепровскую команду.

Владислав Супряга и Бенито проведут следующий сезон в "Днепре-1", сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также:

Тренерский штаб киевского "Динамо" не рассчитывает на трех футболистов в следующем сезоне. Бенито, Владислав Супряга и Самба Диалло были выставлены на трансфер. Двое игроков из этого списка уже покинули столичный клуб.

Владислав Супряга вернулся в "Днепр-1". Фото: instagram.com/vladyslavsupriaha/

"Днепр-1" усилил состав

Полузащитник Бенито и форвард Владислав Супряга проведут в "Днепре-1" как минимум сезон 2024/2025. Подробности этой трансферной сделки не известны, но она уже официально подтверждена. В обратном направлении уже проследовал Александр Пихаленок, который подписал контракт с "Динамо".

В минувшем сезоне 25-летний Бенито сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. В активе 24-летнего Супряги 8 поединков и 2 результативные передачи.

Владислав Супряга является воспитанником "Днепра-1". Это его третий приход в клуб. В сезоне 2018/029 он забил за днепровскую команду 14 голов и стал третьим лучшим бомбардиром турнира.

Напомним, Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца.

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити".

Лунин задумался об уходе из "Реала" после выгодного предложения от другого клуба.

Матвиенко эмоционально высказался о голе Довбика в матче против Германии.

Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч.