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Динамо отправит в Днепр-1 сразу двух футболистов — о ком речь

6 июня 2024 12:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Супряга вернулся в Днепр-1 и взял с собой еще одного игрока Динамо
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Днепр-1" сумел усилить состав двумя футболистами киевского "Динамо". Для одного из них это возвращение в днепровскую команду. 

Владислав Супряга и Бенито проведут следующий сезон в "Днепре-1", сообщает официальный сайт клуба. 

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Тренерский штаб киевского "Динамо" не рассчитывает на трех футболистов в следующем сезоне. Бенито, Владислав Супряга и Самба Диалло были выставлены на трансфер. Двое игроков из этого списка уже покинули столичный клуб. 

Владислав Супряга
Владислав Супряга вернулся в "Днепр-1". Фото: instagram.com/vladyslavsupriaha/

"Днепр-1" усилил состав 

Полузащитник Бенито и форвард Владислав Супряга проведут в "Днепре-1" как минимум сезон 2024/2025. Подробности этой трансферной сделки не известны, но она уже официально подтверждена. В обратном направлении уже проследовал Александр Пихаленок, который подписал контракт с "Динамо". 

В минувшем сезоне 25-летний Бенито сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. В активе 24-летнего Супряги 8 поединков и 2 результативные передачи. 

Владислав Супряга является воспитанником "Днепра-1". Это его третий приход в клуб. В сезоне 2018/029 он забил за днепровскую команду 14 голов и стал третьим лучшим бомбардиром турнира. 

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Динамо
Владислав Супряга
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Футбол трансферы

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