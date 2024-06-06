Пихаленок хочет отомстить Шахтеру на футбольном поле

Александр Пихаленок во время матча. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок поделился деталями перехода в киевское "Динамо". Он уже начал адаптацию в новой команде.

Пихаленок назвал своего принципиального соперника в УПЛ в интервью официальному сайту "Динамо".

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Александр Пихаленок давно ждал официальный запрос по трансферу от "Динамо", которое еще несколько лет назад начало интересоваться 27-летним футболистом. Этим летом киевляне сделали игроку предложение, которое он решил не игнорировать.

Презентация новичка "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Пихаленок ждет дебют в "Динамо"

Футболист признался, что несколько дней обдумывал развитие своей карьеры после запроса на трансфер в "Динамо". Он мог остаться в "Днепре-1" или стать футболистом "Шахтера", однако в итоге решил присоединиться к "бело-синим".

Пихаленок знаком со многими футболистами "Динамо". Полузащитник заверил, что ему не понадобится много времени на адаптацию в новой команде. Пихаленок назвал соперника, который станет для него принципиальным во время матчей в "Динамо".

"С нетерпением жду матчей против "Шахтера". Я являюсь воспитанником "горняков", но карьера в этой команде у меня не получилась. И теперь я прилагаю максимум усилий на поле в каждом матче против "Шахтера", — рассказал Пихаленок.

Новичок "Динамо" добавил, что мечтает дебютировать в Лиге чемпионов в составе киевской команды, которая начнет турнир со второго квалификационного раунда.

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