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Піхальонок назвав команду, проти якої хоче зіграти в Динамо

6 червня 2024 10:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Піхальонок хоче помститися Шахтарю на футбольному полі
Олександр Піхальонок під час матчу. Фото: instagram.com/pikhalonok76/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок поділився деталями переходу до київського "Динамо". Він уже розпочав адаптацію у новій команді.

Піхальонок назвав свого принципового суперника в УПЛ в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

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Олександр Піхальонок давно чекав на офіційний запит щодо трансферу від "Динамо", яке ще декілька років тому почало цікавитися 27-річним футболістом. Цього літа кияни зробили гравцеві пропозицію, яку він вирішив не ігнорувати.

Олександр Пихаленок
Презентація новачка "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Піхальонок чекає дебют у "Динамо"

Футболіст зізнався, що декілька днів обмірковував розвиток своєї кар'єри після запиту на трансфер до "Динамо". Він міг залишитись у "Дніпрі-1" або стати футболістом "Шахтаря", однак у підсумку вирішив приєднатися до "біло-синіх".

Піхальонок знайомий з багатьма футболістами "Динамо". Півзахисник запевнив, що йому не знадобиться багато часу на адаптацію у новій команді. Піхальонок назвав суперника, який стане для нього принциповим під час матчів у "Динамо".

"З нетерпінням чекаю на матчі проти "Шахтаря". Я є вихованцем "гірників", але кар'єра в цій команді у мене не вийшла. І тепер я докладаю максимум зусиль на полі в кожному матчі проти "Шахтаря", — розповів Піхальонок.

Новачок "Динамо" додав, що мріє дебютувати в Лізі чемпіонів у складі київської команди, яка розпочне турнір із другого кваліфікаційного раунду.

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Польща — Україна — де і коли дивитися товариський матч.

Динамо
футбол
ФК Шахтар
спорт
Олександр Піхальонок

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