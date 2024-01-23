Динамо відпустить Діалло — що відомо

Самба Діалло у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Лівий вінгер збірної Сенегалу та київського "Динамо" Самба Діалло продовжить кар'єру в Туреччині. Український клуб готовий відпустити молодого футболіста

Діалло найближчим часом змінить команду, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Динамоманію".

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Тренерський штаб Олександра Шовковського не розраховує на 21-річного Самба Діалло. Сенегальський лівий півзахисник, здатний зіграти в атаці, продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Журналісти повідомляють про те, що операцію буде оформлено найближчим часом. Поки не відомо, про який саме клуб йдеться.

Діалло у Лізі чемпіонів. Фото: пресслужба "Динамо"

Кар'єра Діалло у "Динамо"

Сенегальський футболіст переїхав до України у 2021 році. Стартова швидкість та техніка Самба Діалло дозволили йому швидко стати одним із лідерів юнацької команди київського клубу. Він забив п'ять голів у восьми поєдинках юнацької Ліги чемпіонів у свій перший же сезон.

Мірча Луческу, а потім і Олександр Шовковський намагалися підвести сенегальця до основи "Динамо", але футболістові так і не вдалося закріпитися у складі "біло-синіх".

Контракт Самба Діалло із "Динамо" діє до літа 2026 року. Його орієнтовна трансферна вартість складає 200 тисяч євро.

У сезоні 2023/2024 Діалло зіграв три матчі у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.

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