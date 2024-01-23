Динамо отпустит Диалло — что известно

Самба Диалло в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Левый вингер сборной Сенегала и киевского "Динамо" Самба Диалло продолжит карьеру в Турции. Украинский клуб готов отпустить молодого футболиста.

Диалло в ближайшее время сменит команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

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Тренерский штаб Александра Шовковского не рассчитывает на 21-летнего Самба Диалло. Сенегальский левый полузащитник, который способен сыграть в атаке, продолжит карьеру в чемпионате Турции. Журналисты сообщают о том, что сделка будет оформлена в ближайшее время. Пока не известно, о каком именно клубе идет речь.

Диалло в Лиге чемпионов. Фото: пресс-служба "Динамо"

Карьера Диалло в "Динамо"

Сенегальский футболист переехал в Украину в 2021 году. Стартовая скорость и техника Самба Диалло позволили ему быстро стать одним из лидеров юношеской команды киевского клуба. Он забил пять голов в восьми поединках юношеской Лиги чемпионов в свой первый же сезон.

Мирча Луческу, а затем и Александр Шовковский пытались подвести сенегальца к основе "Динамо", но футболисту так и не удалось закрепиться в составе "бело-синих".

Контракт Самба Диалло с "Динамо" действует до лета 2026 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 200 тысяч евро.

В сезоне 2023/2024 Диалло сыграл три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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