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Динамо отпустит Диалло — что известно

23 января 2024 16:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо отпустит Диалло — что известно
Самба Диалло в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Левый вингер сборной Сенегала и киевского "Динамо" Самба Диалло продолжит карьеру в Турции. Украинский клуб готов отпустить молодого футболиста. 

Диалло в ближайшее время сменит команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию". 

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Тренерский штаб Александра Шовковского не рассчитывает на 21-летнего Самба Диалло. Сенегальский левый полузащитник, который способен сыграть в атаке, продолжит карьеру в чемпионате Турции. Журналисты сообщают о том, что сделка будет оформлена в ближайшее время. Пока не известно, о каком именно клубе идет речь. 

Самба Диалло
Диалло в Лиге чемпионов. Фото: пресс-служба "Динамо"

Карьера Диалло в "Динамо" 

Сенегальский футболист переехал в Украину в 2021 году. Стартовая скорость и техника Самба Диалло позволили ему быстро стать одним из лидеров юношеской команды киевского клуба. Он забил пять голов в восьми поединках юношеской Лиги чемпионов в свой первый же сезон. 

Мирча Луческу, а затем и Александр Шовковский пытались подвести сенегальца к основе "Динамо", но футболисту так и не удалось закрепиться в составе "бело-синих". 

Контракт Самба Диалло с "Динамо" действует до лета 2026 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 200 тысяч евро. 

В сезоне 2023/2024 Диалло сыграл три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 

Напомним, Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере. 

"Бавария", "Реал" и "Барселона" интересуются одним и тем же тренером

"Динамо" вернет в Украину игрока из чемпионата Болгарии. 

Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы. 

"Реал" хочет купить лидера "Жироны" во время чемпионской гонки.

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