Динамо відпустить захисника у відомий іспанський клуб

Футболісти київського "Динамо" Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" незабаром може здійснити ще один трансфер до топового чемпіонату. Для киян це може бути другий продаж у Ла-Лігу після Віктора Циганкова.

В одному з футболістів "Динамо" зацікавлені у Барселоні, повідомив портал AS.

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За інформацією джерела, "Еспаньйол" із Барселони хоче бачити у своєму складі лівого захисника "Динамо" та молодіжної збірної України Костянтина Вівчаренка.

Захисник збірної України Костянтина Вівчаренка. Фото: "Динамо"

Як стало відомо, за футболістом ще з часів роботи у "Ейбарі" стежить спортивний директор іспанського клубу Фран Гарагарса.

Також джерело відзначило, що Гарагарса хотів підписати Вівчаренка минулого літа, але завершити трансфер не вдалося.

"Еспаньйол" минулого сезону грав у Сегунді і на нього чекають матчі плей-оф за вихід до Ла-Ліги.

Минулого сезону Вівчаренко у 15 матчах за "Динамо" зробив два асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює захисника в 1,5 млн євро.

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