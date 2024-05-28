Динамо отпустит защитника в известный испанский клуб

Футболисты киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" вскоре может осуществить еще один трансфер в топовый чемпионат. Для киевлян это может быть вторая продажа в Ла Лигу после Виктора Цыганкова.

В одном из футболистов "Динамо" заинтересованы в Барселоне, сообщил портал AS.

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По информации источника, "Эспаньол" из Барселоны хочет видеть в своем составе левого защитника "Динамо" и молодежной сборной Украины Константина Вивчаренко.

Защитник сборной Украины Константина Вивчаренко. Фото: "Динамо"

Как стало известно, за футболистом еще со времен работы в "Эйбаре" следит спортивный директор испанского клуба Фран Гарагарса.

Также источник отметил, что Гарагарса хотел подписать Вивчаренко прошлым летом, но завершить трансфер не удалось.

"Эспаньол" в прошлом сезоне играл в Сегунде, и его ждут матчи плей-офф за выход в Ла Лигу.

В прошлом сезоне Вивчаренко в 15 матчах за "Динамо" сделал два ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает защитника в 1,5 млн евро.

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