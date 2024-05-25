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Цыганков удивил всех своим празднованием гола в стиле легендарного фильма

25 мая 2024 22:27
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Цыганков удивил всех своим празднованием гола в стиле легендарного фильма
Виктор Цыганков. Фото: Twitter/Girona FC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок сборной Украины и "Жироны" Виктор Цыганков не только отличился голом и двумя ассистами в последнем матче сезона за свою команду, но и сделал ссылку на свой любимый фильм. Даже в интервью подводя итоги сезона он упомянул о космосе.

Ответное фото с празднования гол игрок выложил в свой Instagram, передает Новини.LIVE.

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Виктор после двух голов и ассиста достал лазерный меч из фильмов о Звездных войнах.

"Космическое завершение исторического сезона. Спасибо всем за любовь и поддержку в течение этого года", — отметил Цыганков.

Восемь голов и семь ассистеров

Украинец завершил сезон Ла Лиги с восемью голами и семь результативными передачами и теперь будет готовиться к Евро-2024.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

 

футбол
Виктор Цыганков
Испанская Ла Лига
Жирона

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