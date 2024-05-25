Цыганков удивил всех своим празднованием гола в стиле легендарного фильма
Игрок сборной Украины и "Жироны" Виктор Цыганков не только отличился голом и двумя ассистами в последнем матче сезона за свою команду, но и сделал ссылку на свой любимый фильм. Даже в интервью подводя итоги сезона он упомянул о космосе.
Ответное фото с празднования гол игрок выложил в свой Instagram, передает Новини.LIVE.
Виктор после двух голов и ассиста достал лазерный меч из фильмов о Звездных войнах.
"Космическое завершение исторического сезона. Спасибо всем за любовь и поддержку в течение этого года", — отметил Цыганков.
Восемь голов и семь ассистеров
Украинец завершил сезон Ла Лиги с восемью голами и семь результативными передачами и теперь будет готовиться к Евро-2024.
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