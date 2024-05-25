Циганков здивував усіх своїм святкуванням голу у стилі легендарного фільму
Гравець збірної України та "Жирони" Віктор Циганков не тільки відзначився голом та двома асистами в останньому матчі сезону за свою команду, але й зробив посилання на свій улюблений фільм. Навіть в інтерв’ю підводячи підсумки сезону він згадав про космос.
Відповідне фото зі святкування гол гравець виклав у свій Instagram, передає Новини.LIVE.
Віктор після двох голів та асиста дістав лазерний меч з фільмів про Зоряні війни.
"Космічне завершення історичного сезону. Дякую всім за любов та підтримку протягом цього року", — зазначив Циганков.
Вісім голів та сім асистів
Українець завершив сезон Ла Ліги з вісьма голами та сьома результативними передачами і тепер готуватиметься до Євро-2024.
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