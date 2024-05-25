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Циганков здивував усіх своїм святкуванням голу у стилі легендарного фільму

25 травня 2024 22:27
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Циганков здивував усіх своїм святкуванням голу у стилі легендарного фільму
Віктор Циганков. Фото: Twitter/Girona FC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України та "Жирони" Віктор Циганков не тільки відзначився голом та двома асистами в останньому матчі сезону за свою команду, але й зробив посилання на свій улюблений фільм. Навіть в інтерв’ю підводячи підсумки сезону він згадав про космос.

Відповідне фото зі святкування гол гравець виклав у свій Instagram, передає Новини.LIVE.

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Віктор після двох голів та асиста дістав лазерний меч з фільмів про Зоряні війни. 

"Космічне завершення історичного сезону. Дякую всім за любов та підтримку протягом цього року", — зазначив Циганков.

Вісім голів та сім асистів

Українець завершив сезон Ла Ліги з вісьма голами та сьома результативними передачами і тепер готуватиметься до Євро-2024.

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу. 

Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".

футбол
Віктор Циганков
Іспанська Ла Ліга
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