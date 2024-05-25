Циганков здивував усіх своїм святкуванням голу у стилі легендарного фільму

Віктор Циганков. Фото: Twitter/Girona FC

Гравець збірної України та "Жирони" Віктор Циганков не тільки відзначився голом та двома асистами в останньому матчі сезону за свою команду, але й зробив посилання на свій улюблений фільм. Навіть в інтерв’ю підводячи підсумки сезону він згадав про космос.

Відповідне фото зі святкування гол гравець виклав у свій Instagram, передає Новини.LIVE.

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"Космічне завершення історичного сезону. Дякую всім за любов та підтримку протягом цього року", — зазначив Циганков.

Вісім голів та сім асистів

Українець завершив сезон Ла Ліги з вісьма голами та сьома результативними передачами і тепер готуватиметься до Євро-2024.

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