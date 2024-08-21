Динамо програло Зальцбургу, Шапаренко побився із суперником

Гравці "Динамо" перед матчем із "Зальцбургом". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

У матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" прийняло у Любліні австрійський "РБ Зальцбург". Команда Пепейна Лейндерса була фаворитом цього протистояння.

Українська команда завдала супернику проблеми у першому таймі, але першою пропустила гол, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Шовковський спостерігає за матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Як "Динамо" зіграло з "РБ Зальцбург"

"Динамо" — "Зальцбург" — 0:2 (0:1)

Голи: Доржелес, 29; К'єргор, 49 (з пенальті).

"Динамо": Бущан, Караваєв (Тимчик, 71), Попов, Міхавко, Дубінчак, Пихальонок, Бражко (Михайленко, 65), Шапаренко, Ярмоленко (Волошин, 65), Ванат (Брагару, 71), Кабаєв (Супряга, 88).

Тренер: Олександр Шовковський.

"Зальцбург": Бласвіх, Дедич, Піонтковський, Біду, Терзич (ван дер Бремпт, 26), Бідструп, Гурна-Дуат, К'єргор (Ратков, 86), Доржелес, Єо, Глух.

Тренер: Пепейн Лейндерс.

Київська команда впевнено розпочала поєдинок та могла забити гол уже на восьмій хвилині зустрічі. Шапаренко зробив своєчасний пас на Ярмоленка в чужий штрафний майданчик, але капітан "Динамо" невдало обробив м'яч і втратив добрий шанс відзначитися. Незабаром ситуація повторилася з тією різницею, що передачу вже робив Пихальонок.

Наприкінці пів години гри Караваєв навісив до чужих воріт, Кабаєв скинув м'яч під удар Ванату, який влучив у захисника з декількох метрів. Здавалося, що тиск "Динамо" увінчається голом, але натомість забили австрійці. Єо самостійно протягнув м'яч через третину поля та віддав на Доржелеса, який обіграв Бущана, 0:1!

У час, що залишився, команди обмінялися моментами. Бущан перевів м'яч через поперечину після удару К'єргора, а Караваєв влучив у сітку воріт суперника, але із зовнішнього боку.

У перерві Шапаренко ледь не побився з гравцями "Зальцбурга" у підтрибунному приміщенні та отримав за це жовту картку.

На полі теж вирували пристрасті, і знову справа нічим гарною для "Динамо" не закінчилася. На 48-й хвилині Караваєв порушив правила у своєму штрафному майданчику, і К'єргор з пенальті завдав точного удару, 0:2!

Буквально відразу ж Ванат вийшов віч-на-віч з Бласвіхом, але Піонтковський встиг у підкаті вибити м'яч з-під ніг форварда. На 58-й хвилині Глух міг оформити розгром, але Бущан урятував "Динамо". Гра київської команди пожвавила заміну, яку зробив Шовковський. І на 72-й хвилині свіжий Брагару мало не забив гол.

Наприкінці матчу "Динамо" продовжило атакувати, а Попов навіть влучив у штангу воріт суперника. Але фінальний свисток зафіксував поразку київської команди у першій частині протистояння із "Зальцбургом". Гра у відповідь відбудеться 27 серпня.

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