Динамо проиграло Зальцбургу, Шапаренко подрался с соперником

Игроки "Динамо" перед матчем с "Зальцбургом". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

В матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" приняло в Люблине австрийский "РБ Зальцбург". Команда Пепейна Лейндерса была фаворитом этого противостояния.

Украинская команда доставила сопернику проблемы в первом тайме, но первой пропустила гол, сообщает портал Новини.LIVE.

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Александр Шовковский наблюдает за матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Как "Динамо" сыграло с "РБ Зальцбург"

"Динамо" — "Зальцбург" — 0:2 (0:1)

Голы: Доржелес, 29; Кьергор, 49 (с пенальти).

"Динамо": Бущан, Караваев (Тымчик, 71), Попов, Михавко, Дубинчак, Пихаленок, Бражко (Михайленко, 65), Шапаренко, Ярмоленко (Волошин, 65), Ванат (Брагару, 71), Кабаев (Супряга, 88).

Тренер: Александр Шовковский.

"Зальцбург": Бласвих, Дедич, Пионтковський, Беду, Терзич (ван дер Бремпт, 26), Бидструп, Гурна-Дуат, Кьерґор (Ратков, 86), Доржелес, Ео, Глух.

Тренер: Пепейн Лейндерс.

Киевская команда уверенно начала поединок и могла забить гол уже на восьмой минуте встречи. Шапаренко сделал хороший пас на Ярмоленко в чужую штрафную, но капитан "Динамо" неудачно обработал мяч и упустил хороший шанс отличиться. Вскоре ситуация повторилась с той разницей, что передачу делал уже Пихаленок.

На исходе получаса игры Караваев навесил к чужим воротам, Кабаев сбросил мяч под удар Ванату, который попал в защитника с нескольких метров. Казалось, что давление "Динамо" увенчается голом, но вместо этого забили австрийцы. Ео самостоятельно протащил мяч через треть поля и отдал на Доржелеса, который обыграл Бущана, 0:1!

В оставшееся время команды обменялись моментами. Бущан перевел мяч через перекладину после удара Кьергора, а Караваев попал в сетку ворот соперника, но с внешней стороны.

В перерыве Шапаренко едва не подрался с игроками "Зальцбурга" в подтрибунном помещении и получил за это желтую карточку.

На поле тоже кипели страсти, и снова дело ничем хорошим для "Динамо" не закончилось. На 48-й минуте Караваев нарушил правила в своей штрафной, и Кьергор с пенальти нанес точный удар, 0:2!

Буквально сразу же Ванат вышел один на один с Бласвихом, но Пионтковский успел в подкате выбить мяч из-под ног форварда. На 58-й минуте Глух мог оформить разгром, но Бущан спас "Динамо". Игру киевской команды оживили замену, которые сделал Шовковский. И на 72-й минуте свежий Брагару чуть не забил гол.

В конце матча "Динамо" продолжило атаковать, а Попов даже попал мячом в штангу ворот соперника. Но финальный свисток зафиксировал поражение киевской команды в первой части противостояния с "Зальцбургом". Ответная игра состоится 27 августа.

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