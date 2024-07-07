Динамо переглядає грузинського півзахисника

Гравці молодіжного клубу Динамо. Фото: fcdynamo.com

Грузинський футболіст Александре Пейкрішвілі перебуває на перегляді в складі юнацької команди "Динамо". 17-річний футболіст може перейти через фінансові проблеми в поточному клубі.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Нинішній клуб гравця "Динамо" Тбілісі зараз має проблеми із фінансуванням, тому керівництво готове продати свого гравця. Наставник юнацької команди киян Ігор Костюк визначиться із долею потенційного новачка.

Александре Пейкрішвілі. Фото: соцмережі

Відомо, що Александре є вихованцем школи грузинського "Динамо". В цьому році він почав активно проводити тренування з "Динамо" Тбілісі.

17-річний футболіст грає на позиції центрального півзахисника, також може грати в опорній зоні або на позиції інсайда. Пейкрішвілі провів в збірній Грузії U-18 вісім матчів та забив один гол.

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