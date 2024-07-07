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Динамо зацікавилось грузинським футболістом

7 липня 2024 15:07
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Динамо переглядає грузинського півзахисника
Гравці молодіжного клубу Динамо. Фото: fcdynamo.com
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Грузинський футболіст Александре Пейкрішвілі перебуває на перегляді в складі юнацької команди "Динамо". 17-річний футболіст може перейти через фінансові проблеми в поточному клубі.

Про це повідомляє Sport.ua

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Нинішній клуб гравця "Динамо" Тбілісі зараз має проблеми із фінансуванням, тому керівництво готове продати свого гравця. Наставник юнацької команди киян Ігор Костюк визначиться із долею потенційного новачка.

Александре Пейкрішвілі
Александре Пейкрішвілі. Фото: соцмережі

Відомо, що Александре є вихованцем школи грузинського "Динамо". В цьому році він почав активно проводити тренування з "Динамо" Тбілісі. 

17-річний футболіст грає на позиції центрального півзахисника, також може грати в опорній зоні або на позиції інсайда. Пейкрішвілі провів в збірній Грузії U-18 вісім матчів та забив один гол. 

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