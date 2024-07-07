Динамо просматривает грузинского полузащитника

Игроки молодежного клуба "Динамо". Фото: fcdynamo.com

Грузинский футболист Александр Пейкришвили находится на просмотре в составе юношеской команды "Динамо". 17-летний футболист может перейти из-за финансовых проблем в текущем клубе.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Нынешний клуб игрока "Динамо" Тбилиси сейчас испытывает проблемы с финансированием, поэтому руководство готово продать своего игрока. Наставник юношеской команды киевлян Игорь Костюк определится с судьбой потенциального новичка.

Александр Пейкришвили. Фото: соцсети

Известно, что Александр является воспитанником школы грузинского "Динамо". В этом году он начал активно проводить тренировки по "Динамо" Тбилиси.

17-летний футболист играет на позиции центрального полузащитника, также может играть в опорной зоне или на позиции инсайда. Пейкришвили провел в сборной Грузии U-18 восемь матчей и забил один гол.

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