Динамо потрапило до філаьного етапу Ліги Європи

Динамо зіграє у Лізі Європи — до якого кошика потрапили кияни
Київське "Динамо" потрапило до фінального етапу Ліги Європи після вильоту від Зальцбурга у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Своїх суперників кияни дізнаються 30 серпня.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Динамо потрапило до Ліги Європи
Кияни потрапили до третього кошика жеребкування. Хто стане суперниками клубу, гравці дізнаються у пʼятницю, 30 серпня. Початок жеребкування — о 14:00.
Відомо, що цьогоріч відбулися певні зміни та єврокубки відбудуться у новому форматі. Традиційного поділу на групи відтепер не буде, а самі змагання відбуватимуться у форматі єдиної ліги.
Кожен клуб повинен зіграти вісім матчів, а з кожного кошика буде по два суперники.
Напередодні київська команда розгромила "Партизан" у другому кваліфікаційному колі ЛЧ (9:2 за сумою двох матчів), а в третьому поступилась "Рейнджерс" — 3:1.
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