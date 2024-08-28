Динамо потрапило до філаьного етапу Ліги Європи

Гравці Динамо. Фото: ФК Динамо

Київське "Динамо" потрапило до фінального етапу Ліги Європи після вильоту від Зальцбурга у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Своїх суперників кияни дізнаються 30 серпня.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Кияни потрапили до третього кошика жеребкування. Хто стане суперниками клубу, гравці дізнаються у пʼятницю, 30 серпня. Початок жеребкування — о 14:00.

Відомо, що цьогоріч відбулися певні зміни та єврокубки відбудуться у новому форматі. Традиційного поділу на групи відтепер не буде, а самі змагання відбуватимуться у форматі єдиної ліги.

Кожен клуб повинен зіграти вісім матчів, а з кожного кошика буде по два суперники.

Напередодні київська команда розгромила "Партизан" у другому кваліфікаційному колі ЛЧ (9:2 за сумою двох матчів), а в третьому поступилась "Рейнджерс" — 3:1.

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