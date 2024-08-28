Динамо попало в филиальный этап Лиги Европы

Динамо сыграет в Лиге Европы — в какую корзину попали киевляне
Киевское "Динамо" попало в финальный этап Лиги Европы после вылета от Зальцбурга в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Своих соперников киевляне узнают 30 августа.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Динамо попало в Лигу Европы
Киевляне попали в третью корзину жеребьевки. Кто станет соперниками клуба, игроки узнают в пятницу, 30 августа. Начало жеребьевки — в 14:00.
Известно, что в этом году произошли некоторые изменения и еврокубки пройдут в новом формате. Традиционного разделения на группы отныне не будет, а сами соревнования будут проходить в формате единой лиги.
Каждый клуб должен сыграть восемь матчей, а из каждой корзины будет по два соперника.
Накануне киевская команда разгромила "Партизан" во втором квалификационном круге ЛЧ (9:2 по сумме двух матчей), а в третьем уступила "Рейнджерс" — 3:1.
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