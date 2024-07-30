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Динамо зворушливо привітало Харлан із медаллю на Олімпіаді в Парижі

30 липня 2024 13:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Динамо зворушливо привітало Харлан із завоюванням медалі на Олімпіаді
Ольга Харлан із медаллю Олімпійських ігор у Парижі. Фото: Reuters/Albert Gea
Валерій Ковалевич - Редактор

Київське "Динамо" присвятило пронизливі слова Ользі Харлан, яка тріумфально виступила на Олімпіаді у Парижі. Фехтувальниця завоювала бронзову нагороду на ОІ-2024.

"Динамо" опублікувало вітання для Харлан на своїй сторінці в Instagram.

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Ольга Харлан стала першою українською спортсменкою, якій вдалося здобути медаль на Олімпіаді-2024. У боротьбі за "бронзу" жіночого турніру з фехтування вона зуміла здолати Чой Себін із Південної Кореї. Харлан поступалася у рахунку 5:11, але зуміла відігратися та вирвати перемогу (15:14).

Ольга Харлан
Ольга Харлан, Манон Брюне та Сара Бальзер. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Історичне досягнення Харлан

Фехтувальниця з Миколаєва здобула свою п'яту олімпійську медаль. Харлан є олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзовою призеркою Олімпіади 2012 та 2016 років в індивідуальній першості.

Харлан отримала вітання від тисяч українців, серед яких опинилися і прості вболівальники та відомі люди. Київське "Динамо" теж адресувало спортсменці спеціальне повідомлення.

"Перша олімпійська медаль України в Парижі! Ольга Харлан — бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 року в Парижі! Відбулася історична подія — на своїй п'ятій Олімпіаді вона отримала п'яту нагороду! Вітаємо Ольгу та всю спортивну спільноту з важливою перемогою!" — повідомило "Динамо".

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спорт Олімпійські ігри Динамо Олімпіада-2024 Ольга Харлан Фехтування

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