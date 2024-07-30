Динамо трогательно поздравило Харлан с завоеванием медали на Олимпиаде

Ольга Харлан с медалью Олимпийских игр в Париже. Фото: Reuters/Albert Gea

Киевское "Динамо" посвятило пронзительные слова Ольге Харлан, которая триумфально выступила на Олимпиаде в Париже. Фехтовальщица завоевала бронзовую награду на ОИ-2024.

"Динамо" опубликовало поздравление Харлан на своей странице в Instagram.

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Ольга Харлан стала первой украинской спортсменкой, которой удалось завоевать медаль на Олимпиаде-2024. В борьбе за "бронзу" женского турнира по фехтованию она сумела одолеть Чой Себин из Южной Кореи. Харлан уступала в счете 5:11, но сумела отыграться и вырвать победу (15:14).

Ольга Харлан, Манон Брюне и Сара Бальзер. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Историческое достижение Харлан

Фехтовальщица из Николаева завоевала свою пятую олимпийскую медаль. Харлан является олимпийской чемпионкой 2008 года и серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, бронзовым призером Олимпиады 2012 и 2016 годов в индивидуальном первенстве.

Харлан получила поздравления от тысяч украинцев, среди которых оказались и простые болельщики, и известные люди. Киевское "Динамо" тоже адресовало спортсменке специальное сообщение.

"Первая олимпийская медаль Украины в Париже! Ольга Харлан — бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года в Париже! Произошло историческое событие — на своей пятой Олимпиаде она получила пятую награду! Поздравляем Ольгу и все спортивное сообщество с важной победой!" — сообщило "Динамо".

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