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Дітей Харрі Кейна терміново госпіталізували — що відомо

12 квітня 2024 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дітей Харрі Кейна терміново госпіталізували — що відомо
Харрі Кейн під час матчу. Фото: instagram.com/harrykane/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Англії та "Баварії" Харрі Кейн зіграв у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти "Арсенала" знаючи, що його діти потрапили до лікарні. Це не завадило футболісту провести хороший матч та забити гол.

Діти Кейна потрапили у ДТП, повідомляє Mirror.

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У вівторок, 9 квітня, Харрі Кейн у складі "Баварії" зіграв проти "Арсенала" у Лізі чемпіонів. Коли літак з німецькою командою приземлився в Лондоні, форвард дізнався, що його діти потрапили в ДТП.

Діти Харрі Кейна
Діти Харрі Кейна. Фото: instagram.com/harrykane/

Що сталося із родиною Кейна

Неподалік Мюнхена 20-річний водій Renault зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Vito, коли він намагався звернути на путівку на автостраді. У мікроавтобусі перебувала родина Харрі Кейна, який разом із дружиною виховує чотирьох дітей.

Ніхто серйозно не постраждав внаслідок цієї аварії, але трирічний Луї, п'ятирічна Вів'єн та семирічна Айві з метою обережності були доставлені до лікарні. Вони добу провели під наглядом лікарів. Зараз з родиною Кейна все гаразд.

Капітан збірної Англії вважається зразковим батьком. Він дуже любить свою сім'ю та називає її створення головним досягненням у житті.

У сезоні 2023/2024 Кейн забив 39 м'ячів у всіх турнірах.

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ДТП
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футбол
Баварія
Збірна Англії по футболу
Гаррі Кейн

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