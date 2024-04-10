Кейн вивчив манеру гри голкіпера Арсенала і знав, що заб'є пенальті

Харрі Кейн святкує гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

Капітан збірної Англії Харрі Кейн прокоментував нічию з "Арсеналом" у Лондоні у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Форвард "Баварії" мріє виграти із мюнхенцями трофей.

Кейн пояснив, чому не хвилювався під час пенальті у ворота "Арсенала", повідомляє Bayern & Germany.

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Харрі Кейн вважає протистояння з "Арсеналом" важливим етапом у своїй кар'єрі, більша частина якої пройшла у "Тоттенгемі". Два лондонські клуби є непримиренними суперниками у Прем'єр-лізі, тож форвард з особливою мотивацією зіграв проти "канонірів" у Лізі чемпіонів.

Впевненість Кейна в собі

Лідер атак "Баварії" розповів про те, що команда зіграла один із найкращих матчів цього сезону. Він назвав "Арсенал" сильним суперником та пояснив, що мюнхенці попрацювали над психологією напередодні поєдинку з "канонірами". Гравці німецької команди знали, що їм не можна програвати.

Харрі Кейн забиває гол із пенальті. Фото: Reuters/Matthew Childs

Напередодні поєдинку Кейн вивчив манеру роботи голкіпера Давида Раї й в ігрових ситуаціях, і під час пенальті. Харрі знав, що воротар "канонірів" часто ворожить, куди проб'є суперник. Форвард "Баварії" побачив, що і цього разу Рая вчинив так само, що полегшило завдання Харрі.

"Я англієць і мрію зіграти на стадіоні "Вемблі" у фіналі Ліги чемпіонів. Але нам необхідно пройти довгий шлях заради цієї мети", — заявив футболіст "Баварії".

У сезоні-2023/2024 Кейн зіграв за "Баварію" 37 матчів у всіх турнірах. Він забив 39 голів (з них п'ять із пенальті) і зробив 12 результативних передач.

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