Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кейн вивчив манеру гри голкіпера Арсенала і знав, що заб'є пенальті arrow

Кейн вивчив манеру гри голкіпера Арсенала і знав, що заб'є пенальті

10 квітня 2024 16:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кейн вивчив манеру гри голкіпера Арсенала і знав, що заб'є пенальті
Харрі Кейн святкує гол. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Англії Харрі Кейн прокоментував нічию з "Арсеналом" у Лондоні у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Форвард "Баварії" мріє виграти із мюнхенцями трофей.

Кейн пояснив, чому не хвилювався під час пенальті у ворота "Арсенала", повідомляє Bayern & Germany.

Читайте також:

Харрі Кейн вважає протистояння з "Арсеналом" важливим етапом у своїй кар'єрі, більша частина якої пройшла у "Тоттенгемі". Два лондонські клуби є непримиренними суперниками у Прем'єр-лізі, тож форвард з особливою мотивацією зіграв проти "канонірів" у Лізі чемпіонів.

Впевненість Кейна в собі

Лідер атак "Баварії" розповів про те, що команда зіграла один із найкращих матчів цього сезону. Він назвав "Арсенал" сильним суперником та пояснив, що мюнхенці попрацювали над психологією напередодні поєдинку з "канонірами". Гравці німецької команди знали, що їм не можна програвати.

Харрі Кейн
Харрі Кейн забиває гол із пенальті. Фото: Reuters/Matthew Childs

Напередодні поєдинку Кейн вивчив манеру роботи голкіпера Давида Раї й в ігрових ситуаціях, і під час пенальті. Харрі знав, що воротар "канонірів" часто ворожить, куди проб'є суперник. Форвард "Баварії" побачив, що і цього разу Рая вчинив так само, що полегшило завдання Харрі.

"Я англієць і мрію зіграти на стадіоні "Вемблі" у фіналі Ліги чемпіонів. Але нам необхідно пройти довгий шлях заради цієї мети", — заявив футболіст "Баварії".

У сезоні-2023/2024 Кейн зіграв за "Баварію" 37 матчів у всіх турнірах. Він забив 39 голів (з них п'ять із пенальті) і зробив 12 результативних передач.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" через трансфер до Лондона відомого гравця. 

Миколенко перейде з "Евертона" до відомого клубу — деталі. 

Анчелотті прокоментував гру Луніна у матчі "Реала" з "Манчестер Сіті".

Тухель назвав людину, яка завадила "Баварії" виграти в "Арсенала" в Лізі чемпіонів.

Циганков не погодився підписати новий контракт із "Жироною".

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Баварія
Арсенал
Гаррі Кейн

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав