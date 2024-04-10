Кейн изучил манеру игры голкипера Арсенала и знал, что забьет пенальти
Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал ничью с "Арсеналом" в Лондоне в четвертьфинале Лиги чемпионов. Форвард "Баварии" мечтает выиграть с мюнхенцами трофей.
Кейн объяснил, почему не волновался во время пенальти в ворота "Арсенала", сообщает Bayern & Germany.
Харри Кейн считает противостояние с "Арсеналом" важным этапом в своей карьере, большая часть которой прошла в "Тоттенхэме". Два лондонских клуба являются непримиримыми соперниками в Премьер-лиге, так что форвард с особенной мотивацией сыграл против "канониров" в Лиге чемпионов.
Уверенность Кейна в себе
Лидер атак "Баварии" рассказал о том, что команда сыграла один из лучших матчей в этом сезоне. Он назвал "Арсенал" сильным соперником и объяснил, что мюнхенцы поработали над психологией накануне поединка с "канонирами". Игроки немецкой команды знали, что им нельзя проигрывать.
Накануне поединка Кейн изучил манеру работы голкипера Давида Райи и в игровых ситуациях, и во время пенальти. Харри знал, что вратарь "канониров" часто гадает, куда пробьет соперник. Форвард "Баварии" увидел, что и на этот раз Райя поступил точно так же, что облегчило задачу Харри.
"Я англичанин и мечтаю сыграть на стадионе "Уэмбли" в финале Лиги чемпионов. Но нам необходимо пройти длинный путь ради этой цели", — заявил футболист "Баварии".
В сезоне 2023/2024 Кейн сыграл за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах. Он забил 39 голов (из них пять с пенальти) и сделал 12 результативных передач.
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