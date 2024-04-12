Детей Харри Кейна срочно госпитализировали — что известно

Харри Кейн во время матча. Фото: instagram.com/harrykane/

Форвард сборной Англии и "Баварии" Харри Кейн сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Арсенала" зная, что его дети попали в больницу. Это не помешало футболисту провести хороший матч и забить гол.

Дети Кейна попали в ДТП, сообщает Mirror.

Читайте также:

Во вторник, 9 апреля, Харри Кейн в составе "Баварии" сыграл против "Арсенала" в Лиге чемпионов. В тот момент, когда самолет с немецкой командой приземлился в Лондоне, форвард узнал, что его дети попали в ДТП.

Дети Харри Кейна. Фото: instagram.com/harrykane/

Что произошло с семьей Кейна

Недалеко от Мюнхена 20-летний водитель Renault столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito, когда он пытался свернуть на проселочную дорогу на автостраде. В микроавтобусе находилась семья Харри Кейна, который вместе с супругой воспитывает четырех детей.

Никто серьезно не пострадал в результате этой аварии, но трехлетний Луи, пятилетняя Вивьен и семилетняя Айви в целях предосторожности были доставлены в больницу. Они сутки провели под присмотром врачей. В настоящее время с семьей Кейна все в порядке.

Капитан сборной Англии считается образцовым отцом. Он очень любит свою семьи и называет ее создание главным достижением в жизни.

В сезоне 2023/2024 Кейн забил 39 мячей во всех турнирах.

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец.

"Шапаренко" интересуются клубы из Италии и Франции — детали.

Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл.

Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока.

"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение от "Аталанты" и результаты других матчей ЛЕ.