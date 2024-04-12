Детей Харри Кейна срочно госпитализировали — что известно
Форвард сборной Англии и "Баварии" Харри Кейн сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Арсенала" зная, что его дети попали в больницу. Это не помешало футболисту провести хороший матч и забить гол.
Дети Кейна попали в ДТП, сообщает Mirror.
Во вторник, 9 апреля, Харри Кейн в составе "Баварии" сыграл против "Арсенала" в Лиге чемпионов. В тот момент, когда самолет с немецкой командой приземлился в Лондоне, форвард узнал, что его дети попали в ДТП.
Что произошло с семьей Кейна
Недалеко от Мюнхена 20-летний водитель Renault столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito, когда он пытался свернуть на проселочную дорогу на автостраде. В микроавтобусе находилась семья Харри Кейна, который вместе с супругой воспитывает четырех детей.
Никто серьезно не пострадал в результате этой аварии, но трехлетний Луи, пятилетняя Вивьен и семилетняя Айви в целях предосторожности были доставлены в больницу. Они сутки провели под присмотром врачей. В настоящее время с семьей Кейна все в порядке.
Капитан сборной Англии считается образцовым отцом. Он очень любит свою семьи и называет ее создание главным достижением в жизни.
В сезоне 2023/2024 Кейн забил 39 мячей во всех турнирах.
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