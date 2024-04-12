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Детей Харри Кейна срочно госпитализировали — что известно

12 апреля 2024 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Детей Харри Кейна срочно госпитализировали — что известно
Харри Кейн во время матча. Фото: instagram.com/harrykane/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Англии и "Баварии" Харри Кейн сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Арсенала" зная, что его дети попали в больницу. Это не помешало футболисту провести хороший матч и забить гол.

Дети Кейна попали в ДТП, сообщает Mirror

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Во вторник, 9 апреля, Харри Кейн в составе "Баварии" сыграл против "Арсенала" в Лиге чемпионов. В тот момент, когда самолет с немецкой командой приземлился в Лондоне, форвард узнал, что его дети попали в ДТП. 

Дети Харри Кейна
Дети Харри Кейна. Фото: instagram.com/harrykane/

Что произошло с семьей Кейна 

Недалеко от Мюнхена 20-летний водитель Renault столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito, когда он пытался свернуть на проселочную дорогу на автостраде. В микроавтобусе находилась семья Харри Кейна, который вместе с супругой воспитывает четырех детей. 

Никто серьезно не пострадал в результате этой аварии, но трехлетний Луи, пятилетняя Вивьен и семилетняя Айви в целях предосторожности были доставлены в больницу. Они сутки провели под присмотром врачей. В настоящее время с семьей Кейна все в порядке. 

Капитан сборной Англии считается образцовым отцом. Он очень любит свою семьи и называет ее создание главным достижением в жизни. 

В сезоне 2023/2024 Кейн забил 39 мячей во всех турнирах. 

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец. 

"Шапаренко" интересуются клубы из Италии и Франции — детали.

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Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение от "Аталанты" и результаты других матчей ЛЕ.

ДТП
спорт
футбол
Бавария
Сборная Англии по футболу
Харри Кейн

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