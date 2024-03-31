Діти Віталія Кличка відпочивають у Німеччині як справжня золота молодь — відео

Віталій Кличко з братом Володимиром та синами. Фото: соцмережі

У німецькому Гамбурзі пішла у відрив українська золота молодь. Ними виявилися діти колишнього чемпіона світу з боксу та мера Києва Віталія Кличка.

Виявилося, що діти Кличка люблять добре відпочити, а потім поділитися цим у соцмережах, передає "Інформатор".

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Діти Кличка, 21-річна Ліза та 18-річний Максим, показали, як "ідуть у відрив" у Гамбурзі pic.twitter.com/QpQfcQg53p — Інформатор (@informatorua) March 31, 2024

Як "тусують" діти Кличка

Діти мера Києва опублікували кадри зі своєї п'ятничної вечірки. Можливо, таким чином вони відсвяткували закінчення робочого тижня.

На вечірці з друзями, алкоголем та танцями були 21-річна Єлизавета, 18-річний Максим Кличко, якому 1 квітня виповниться 19 років.

Компанія в Гамбурзі їздила до магазину за алкоголем на автомобілі Smart Brabus. Вони купили горілку Absolut та лікер Kahlúa, які використовували для приготування "Білої росіянки", пиво та інший алкоголь.

На самій вечірці діти Кличка та їхні друзі грали у карти, пили коктейлі та танцювали. До того ж Єлизавета продемонструвала на камеру свої груди та "п'яту точку".

Де навчаються діти Кличка

Максим Кличко у 2023 році вступив до приватної школи-пансіону в США, де продовжує займатися баскетболом. Єлизавета вивчала психологію в Нідерландах, але наразі невідомо, чим вона займається.

Старший син Кличка Єгор-Даніель не був присутнім на вечірці. 23-річний юнак навчається в Лондоні в школі економіки та вивчає там глобальний менеджмент.

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