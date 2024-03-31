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Дети Виталия Кличко отдыхают в Германии как настоящая золотая молодежь — видео

31 марта 2024 18:49
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Агабекян Карен
редактор
Дети Виталия Кличко отдыхают в Германии как настоящая золотая молодежь — видео
Виталий Кличко с братом Владимиром и сыновьями. Фото: соцсети
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В немецком Гамбурге ушла в отрыв украинская золотая молодежь. Ими оказались дети бывшего чемпиона мира по боксу и мэра Киева Виталия Кличко.

Оказалось, что дети Кличко любят хорошо отдохнуть и затем поделиться этим в соцсетях, передает "Информатор".

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Дети мэра Киева опубликовали кадры со своей пятничной вечеринки. Возможно, они таким образом отпраздновали окончание рабочей недели.

На вечеринке с друзьями, алкоголем и танцами были 21-летняя Елизавета, 18-летний Максим Кличко, которому 1 апреля исполнится 19 лет.

Компания в Гамбурге ездила в магазин за алкоголем на автомобиле Smart Brabus. Они купили водку Absolut и ликер Kahlúa, которые использовали для приготовления "Белой русской", пиво и другой алкоголь.

На самой вечеринке дети Кличко и их друзья играли в карты, пили коктейли и танцевали. К тому же, Елизавета продемонстрировала на камеру свои грудь и "пятую точку".

Где учатся дети Кличко

Максим Кличко в 2023-м году поступил в частную школу-пансион в США, где продолжает заниматься баскетболом. Елизавета изучала психологию в Нидерландах, но сейчас неизвестно, чем она занимается.

Старший сын Кличко Егор-Даниэль не присутствовал на вечеринке. 23-летний молодой человек учится в Лондоне в школе экономики и изучает там глобальный менеджмент.

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Виталий Кличко
алкоголь
отдых
бокс
украинские боксеры

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