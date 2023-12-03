Дітям військових провели показові виступи 10 видів спорту для вибору секцій

Юні спортсмени під час гімну України. Фото: Надія Дев'ятіна

Надзвичайно важливий спортивний захід "Показові виступи провідних Федерацій Одеської області з єдиноборств" пройшов у спорткомплексі "Арена" в підтримку ветеранів війти, їх дітей, дітей військовополонених, ВПО та був присвячений Дню Збройних Сил України.

Ініціатором проведення виступив президент Федерації ММА та віцепрезидент Федерації боксу України Олександр Гордієнко, передає Новини.LIVE.

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Діти наших Захисників які боронять Україну, які потрапили в полон, зниклі безвісти за особливих обставин, загинули, або отримали важкі поранення під час захисту наших кордонів та суверенітету України, могли обрати собі секції для безоплатного відвідування.

Показові виступи карате. Фото: Надія Дев'ятіна

Провідні 10 Федерації Одеської області з єдиноборств, а саме боксу, дзюдо, вільної та греко-римскої боротьби, тхеквондо ВТФ, карате, самбо, кікбоксинг К1, ушу та ММА обʼєдналися в єдиний кулак так само як і наші Сили Оборони проти ворога.

Почесні гості спортивного свята

Серед почесних гостей захід відвідав командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа, директор Одеського обласного центру допомоги ветеранам війни Оксана Алексєєва, голова управління фізкультури та спорту Одеської міської ради Руслан Пуздрач та керівники всіх провідних Федерації з різних видів єдиноборств та начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання МОН України Олександр Тулунжи.

Леонід Раскін, президент Федерації дзюдо в Одеській області

Трифон Антов, президент Асоціації олімпійських видів боротьби в Одеській області

Андрій Костянтинов, віце-президент Федерації греко-римської боротьби в Одеській області

Віктор Подолян, президент Федерації тхеквондо ВТФ в Одеській області

Олексій Коханець, президент Федерації карате ВКФ в Одеській області

Каджик Бабаджанян, президент Федерації самбо в Одеській області

Володимир Шевченко, віце-президент Федерації кікбоксингу К1 в Одеській області

Леонід Борисов, президент Федерації ушу в Одеській області

Дмитро Попович, віце-президент Федерації ММА в Одеській області

Керівники та спортсмени. Фото: Надія Дев'ятіна

Професійні спортсмени та чемпіони спеціальними майстер класами презентували кожний свій вид спорту. Після показових виступів діти можуть обрати для себе той вид єдиноборств який більше сподобався та в майбутньому на безоплатній основі відвідувати тренування.

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