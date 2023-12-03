Детям военных провели показательные выступления 10 видов спорта для выбора секций

Юные спортсмены во время гимна Украины. Фото: Надежда Девятина

Чрезвычайно важное спортивное мероприятие "Показательные выступления ведущих Федераций Одесской области по единоборствам" прошло в спорткомплексе "Арена" в поддержку ветеранов войны, их детей, детей военнопленных, ВПЛ и было посвящено Дню Вооруженных Сил Украины.

Инициатором проведения выступил президент Федерации ММА и вице-президент Федерации бокса Украины Александр Гордиенко, передает Новини.LIVE.

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Дети наших Защитников, которые защищают Украину, попавших в плен, пропали без вести при особых обстоятельствах, погибли или получили тяжелые ранения при защите наших границ и суверенитета Украины, могли выбрать себе секции для бесплатного посещения.

Показательны выступления каратэ. Фото: Надежда Девятина

Ведущие 10 Федерации Одесской области по единоборствам, а именно боксу, дзюдо, вольной и греко-римской борьбе, тхэквондо ПТФ, каратэ, самбо, кикбоксинг К1, ушу и ММА объединились в единый кулак так же, как и наши Силы Обороны против врага.

Почетные гости спортивного праздника

Среди почетных гостей мероприятие посетил командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, директор Одесского областного центра помощи ветеранам войны Оксана Алексеева, глава управления физкультуры и спорта Одесского городского совета Руслан Пуздрач и руководители всех ведущих Федерации по разным видам единоборств и начальник областного отделения комитета воспитание МОН Украины Александр Тулунжи.

Леонид Раскин, президент Федерации дзюдо в Одесской области

Трифон Антов, президент Ассоциации олимпийских видов борьбы в Одесской области

Андрей Константинов, вице-президент Федерации греко-римской борьбы в Одесской области

Виктор Подолян, президент Федерации тхэквондо ПТФ в Одесской области

Алексей Коханец, президент Федерации каратэ ПКФ в Одесской области

Каджик Бабаджанян, президент Федерации самбо в Одесской области

Владимир Шевченко, вице-президент Федерации кикбоксинга К1 в Одесской области

Леонид Борисов, президент Федерации ушу в Одесской области

Дмитрий Попович, вице-президент Федерации ММА в Одесской области

Руководители и спортсмены. Фото: Надежда Девятина

Профессиональные спортсмены и чемпионы специальными мастер-классами презентовали каждый свой вид спорта. После показательных выступлений дети могут выбрать для себя более понравившийся вид единоборств и в будущем на безвозмездной основе посещать тренировки.

Напомним, "Челси" решил продать Мудрика в январе.