Дю Плессі у важкій рубці виграв у Стрікленда і став чемпіоном UFC
У Торонто (Канада) пройшов турнір UFC 297. У головній події турніру чемпіон середньої ваги зі США Шон Стрікленд бився з південноафриканцем Дрікусом дю Плессі.
Перемогу у поєдинку здобув дю Плессі роздільним рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.
У Стрікленда в кар'єрі 28 перемог та п'ять поразок. Дю Плессі за проведений у ММА час виграв 20 боїв і поступився двома.
#AndNew @dricusduplessis #UFC297 pic.twitter.com/j4W7x1Rq21— danawhite (@danawhite) January 21, 2024
Як пройшов бій Стрікленд — дю Плессі
"Війна", що очікувалася, не відбулася. Ініціативу в першому раунді мав Стрікленд, який працював другим номером на контратаках. Однак претендент активізувався у другому раунді, жорсткіше пресингував і завдавав більше потужних силових ударів. Також у дю Плессі з'явилася гематома біля лівого ока.
У наступних раундах претендент продовжував диктувати темп бою, розбивши обличчя чемпіона та здійснивши кілька вдалих тейкдаунів. Хоча Стрікленд зробив більше попадань, але дю Плессі завдав більше збитків і робив успішні тейкдауни.
У фінальному раунді бійці намагалися перехопити ініціативу і це краще вдалося Стрікленду, який був свіжішим.
Результат поєдинку: 48-47 Стрікленду, 48-47, 48-47 дю Плессі.
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