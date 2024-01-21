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Дю Плессі у важкій рубці виграв у Стрікленда і став чемпіоном UFC

21 січня 2024 09:49
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Агабекян Карен
редактор
Дю Плессі у важкій рубці виграв у Стрікленда і став чемпіоном UFC
Стрікленд пропустив удар від дю Плессі. Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Торонто (Канада) пройшов турнір UFC 297. У головній події турніру чемпіон середньої ваги зі США Шон Стрікленд бився з південноафриканцем Дрікусом дю Плессі.

Перемогу у поєдинку здобув дю Плессі роздільним рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшов бій Стрікленд — дю Плессі

"Війна", що очікувалася, не відбулася. Ініціативу в першому раунді мав Стрікленд, який працював другим номером на контратаках. Однак претендент активізувався у другому раунді, жорсткіше пресингував і завдавав більше потужних силових ударів. Також у дю Плессі з'явилася гематома біля лівого ока.

У наступних раундах претендент продовжував диктувати темп бою, розбивши обличчя чемпіона та здійснивши кілька вдалих тейкдаунів. Хоча Стрікленд зробив більше попадань, але дю Плессі завдав більше збитків і робив успішні тейкдауни.

У фінальному раунді бійці намагалися перехопити ініціативу і це краще вдалося Стрікленду, який був свіжішим.

Результат поєдинку: 48-47 Стрікленду, 48-47, 48-47 дю Плессі.

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ММА
UFC
змішані єдиноборства
Шон Стрікленд
Дрікус дю Плессі

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