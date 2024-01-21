Дю Плесси в тяжелой рубке выиграл у Стриклэнда и стал чемпионом UFC

Стриклэнд пропустил удар от дю Плесси. Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports

В Торонто (Канада) прошел турнир UFC 297. В главном событии турнира чемпион среднего веса из США Шон Стриклэнд дрался с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Победу в поединке одержал дю Плесси раздельным решением судей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел бой Стриклэнд — дю Плесси

Ожидавшаяся "война" не состоялась, инициативу в первом раунде держал Стриклэнд, который работал вторым номером на контратаках. Однако претендент активизировался во втором раунде, более жестко прессинговал и наносил больше мощных силовых ударов. Также у дю Плесси появилась гематома возле левого глаза.

В последующих раундах претендент продолжал диктовать темп боя, разбив лицо чемпиона и совершив несколько удачных тейкдаунов. Хотя Стриклэнд совершил больше попаданий, но дю Плесси нанес больше урона и делал успешные тейкдауны.

В финальном раунде бойцы пытались перехватить инициативу и это лучше удалось Стриклэнду, который был более свежим.

Результат поединка: 48-47 Стриклэнду, 48-47, 48-47 дю Плесси.

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