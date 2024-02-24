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Дівчина зірки Динамо показала, чим займається наодинці з футболістом

24 лютого 2024 09:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Дівчина зірки Динамо показала, чим займається наодинці з футболістом
Назар Волошин та Єлизавета Кандиба. Фото: Instagram/kandyba.lisa
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Дівчина футболіста київського Динамо Назара Волошина Єлизавета Кандиба продемонструвала, як вони з коханим проводять спільний вечір разом. У ролику гравець займається кіберспортом, а дівчина монтажем.

Відповідне відео Ліза виклала у свій інстаграм, передає Новини.LIVE.

"Домашній вайб", — написала вона.

На відео дівчина спочатку красується, потім сидить та готує свій блог, а на фоні грає собака та Назар Волошин сидить за комп’ютером та грає у CS: GO.

Родина блогерів

Нагадаємо, що 18-річний нападник Динамо заробив 4 результативні дії (2+2) у 6 матчах Юнацької ліги УЄФА та 7 голів у 14 матчах української першості до 19 років.

Однак його яскравість проявляється далеко не лише на футбольному полі. Назар є активним користувачем TikTok. На його сторінку підписано понад 15 тис. осіб.

А його дівчина Єлизавета на 6 років старша, і в неї також 15 тисяч підписників в інстаграмі.

"Я тебе не підведу, хочу зустріти старість з тобою", — підписано ще одне відео Лізи, де вони знімаються разом з Назаром.

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Динамо
Кіберспорт
Дівчина тижня
Назарій Волошин

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