Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Гармаш рассказал, как сыграет против Динамо arrow

Гармаш рассказал, как сыграет против Динамо

23 февраля 2024 12:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гармаш рассказал, как сыграет против Динамо
Денис Гармаш на тренировке. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и харьковского "Металлиста 1925" Денис Гармаш рассказал о подготовке к матчу с "Динамо", Опытный футболист рассчитывает на победу в Киеве. 

Денис Гармаш уже практически освоился в новой команде, сообщает официальный сайт "Металлиста 1925". 

Уже в ближайшее воскресенье харьковский "Металлист 1925" сыграет в Киеве против местного "Динамо". Для Дениса Гармаша это будет особенный поединок. Полузащитник является воспитанником "бело-синих" и впервые будет противостоять столичному клубу в составе другой команды. 

Гармаш мечтает о победе 

Опытный полузащитник ушел из "Динамо" в 2023 году и несколько месяцев провел в хорватском клубе "Осиек". Но недавно 33-летний Денис Гармаш вернулся в Украину и подписал контракт с "Металлистом 1925". 

Хавбек признался в том, что еще не успел набрать оптимальную форму, поскольку давно не играл в официальных матчах. Полного понимания при взаимодействии с партнерами по команде у Гармаша тоже нет. Несмотря на это Денис считает "Металлист 1925" хорошим коллективом, который способен отобрать у "Динамо" очки в Киеве. 

Денис Гармаш
Денис Гармаш играет за "Металлист 1925". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Денис Гармаш с нетерпением ждет поединок против своей бывшей команды. Он признался, что смотрел товарищеские матчи "Динамо" на сборах и увидел изменения, которые внес новый главный тренер Александр Шовковский. Гармаш уверен, что "Динамо" будет претендовать на золотые медали чемпионата Украины. 

Напомним, Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ. 

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизировать футболистов. 

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Денис Гармаш
ФК Металлист 1925

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

Актуальное по теме