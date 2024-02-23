Гармаш рассказал, как сыграет против Динамо

Денис Гармаш на тренировке. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Полузащитник сборной Украины и харьковского "Металлиста 1925" Денис Гармаш рассказал о подготовке к матчу с "Динамо", Опытный футболист рассчитывает на победу в Киеве.

Денис Гармаш уже практически освоился в новой команде, сообщает официальный сайт "Металлиста 1925".

Уже в ближайшее воскресенье харьковский "Металлист 1925" сыграет в Киеве против местного "Динамо". Для Дениса Гармаша это будет особенный поединок. Полузащитник является воспитанником "бело-синих" и впервые будет противостоять столичному клубу в составе другой команды.

Гармаш мечтает о победе

Опытный полузащитник ушел из "Динамо" в 2023 году и несколько месяцев провел в хорватском клубе "Осиек". Но недавно 33-летний Денис Гармаш вернулся в Украину и подписал контракт с "Металлистом 1925".

Хавбек признался в том, что еще не успел набрать оптимальную форму, поскольку давно не играл в официальных матчах. Полного понимания при взаимодействии с партнерами по команде у Гармаша тоже нет. Несмотря на это Денис считает "Металлист 1925" хорошим коллективом, который способен отобрать у "Динамо" очки в Киеве.

Денис Гармаш играет за "Металлист 1925". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Денис Гармаш с нетерпением ждет поединок против своей бывшей команды. Он признался, что смотрел товарищеские матчи "Динамо" на сборах и увидел изменения, которые внес новый главный тренер Александр Шовковский. Гармаш уверен, что "Динамо" будет претендовать на золотые медали чемпионата Украины.

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