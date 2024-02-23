Гармаш рассказал, как сыграет против Динамо
Полузащитник сборной Украины и харьковского "Металлиста 1925" Денис Гармаш рассказал о подготовке к матчу с "Динамо", Опытный футболист рассчитывает на победу в Киеве.
Денис Гармаш уже практически освоился в новой команде, сообщает официальный сайт "Металлиста 1925".
Уже в ближайшее воскресенье харьковский "Металлист 1925" сыграет в Киеве против местного "Динамо". Для Дениса Гармаша это будет особенный поединок. Полузащитник является воспитанником "бело-синих" и впервые будет противостоять столичному клубу в составе другой команды.
Гармаш мечтает о победе
Опытный полузащитник ушел из "Динамо" в 2023 году и несколько месяцев провел в хорватском клубе "Осиек". Но недавно 33-летний Денис Гармаш вернулся в Украину и подписал контракт с "Металлистом 1925".
Хавбек признался в том, что еще не успел набрать оптимальную форму, поскольку давно не играл в официальных матчах. Полного понимания при взаимодействии с партнерами по команде у Гармаша тоже нет. Несмотря на это Денис считает "Металлист 1925" хорошим коллективом, который способен отобрать у "Динамо" очки в Киеве.
Денис Гармаш с нетерпением ждет поединок против своей бывшей команды. Он признался, что смотрел товарищеские матчи "Динамо" на сборах и увидел изменения, которые внес новый главный тренер Александр Шовковский. Гармаш уверен, что "Динамо" будет претендовать на золотые медали чемпионата Украины.
Напомним, Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.
Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ.
Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб.
Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизировать футболистов.
Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.
Читайте Новини.LIVE!