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Гармаш розповів, як зіграє проти Динамо

23 лютого 2024 12:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гармаш розповів, як зіграє проти Динамо
Денис Гармаш на тренуванні. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та харківського "Металіста 1925" Денис Гармаш розповів про підготовку до матчу з "Динамо", Досвідчений футболіст розраховує на перемогу у Києві.

Денис Гармаш вже практично освоївся у новій команді, повідомляє офіційний сайт "Металіста 1925".

Вже найближчої неділі харківський "Металіст 1925" зіграє у Києві проти місцевого "Динамо". Для Дениса Гармаша це буде особливий поєдинок. Півзахисник є вихованцем "біло-синіх" і вперше протистоятиме столичному клубу у складі іншої команди.

Гармаш мріє про перемогу

Досвідчений півзахисник пішов із "Динамо" у 2023 році й декілька місяців провів у хорватському клубі "Осієк". Але нещодавно 33-річний Денис Гармаш повернувся до України та підписав контракт із "Металістом 1925".

Хавбек зізнався, що ще не встиг набрати оптимальної форми, оскільки давно не грав в офіційних матчах. Повного розуміння при взаємодії з партнерами по команді Гармаш теж не має. Попри це, Денис вважає "Металіст 1925" хорошим колективом, який здатний відібрати у "Динамо" очки в Києві.

Денис Гармаш
Денис Гармаш грає за "Металіст 1925". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Денис Гармаш із нетерпінням чекає на поєдинок проти своєї колишньої команди. Він зізнався, що дивився товариські матчі "Динамо" на зборах та побачив зміни, які вніс новий головний тренер Олександр Шовковський. Гармаш упевнений, що "Динамо" претендуватиме на золоті медалі чемпіонату України.

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Денис Гармаш
ФК Металіст 1925

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