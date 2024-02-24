Девушка звезды Динамо показала, чем занимается наедине с футболистом

Назар Волошин. Фото: Динамо

Девушка футболиста киевского Динамо Назара Волошина Елизавета Кандыба продемонстрировала, как они с любимым проводят совместный вечер вместе. В ролике игрок занимается киберспортом, а девушка – монтажом.

Такое видео Лиза выложила в свой инстаграм, передает Новини.LIVE.

"Домашний вайб", — написала она.

На видео девушка сначала красуется, потом сидит и готовит блог, а на фоне играет собака и Назар Волошин сидит за компьютером и играет в CS:GO.

Семья блоггеров

Напомним, что 18-летний нападающий Динамо заработал 4 результативных действия (2+2) в 6 матчах Юношеской лиги УЕФА и 7 голов в 14 матчах украинского первенства до 19 лет.

Однако его яркость проявляется далеко не только на футбольном поле. Назар является активным пользователем TikTok. На его страницу подписано более 15 тысяч человек.

А его девушка Елизавета на 6 лет старше и у нее тоже 15 тысяч подписчиков в инстаграме.

"Я тебя не подведу, хочу встретить старость с тобой", — подписано еще одно видео Лизы, где они снимаются вместе с Назаром.

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