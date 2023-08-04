Дмитро Чигринський — гравець "Шахтаря"

Дмитро Чигринський. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" після травми Валерія Бондаря почав шукати досвідченого центрального захисника. Але було несподіванкою почути про перемовини з Дмитром Чигринським.

Але сьогодні "Шахтар" на офіційному сайті повідомив про підписання контракту з 36-річним захисником.

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Колишня зірка "гірників" повернувся в клуб

За інформацією "Шахтаря", Чигринський, який два останні сезони играв за грецький "Іонікос", перейшов у клуб як вільний агент.

У "Шахтарі" нагадали, що "Чигринський" провів за клуб 189 матчів, у яких забив 16 м’ячів, вигравав з ним Кубок УЄФА, сім чемпіонатів України, чотири Кубки, два Суперкубки.

Центральний захисник вперше перейшов у "Шахтар" із "Галичини-Карпати" у 2002 році, у 2009-му він став гравцем "Барселони", але вже через сезон повернувся в донецький клуб, де через травми не зміг вийти на колишній рівень.

У 2015 році Чигринський пішов із "Шахтаря" в "Дніпро", де провів лише сезон. З 2016-го Дмитро 5 років грав за грецький АЕК. Останні два сезони футболіст виступав за "Іонікос", з яким мав контракт до літа 2024 року.

Минулого сезону Чигринський провів за "Іонікос" 26 матчів, у яких забив один м’яч. Разом з Дмитром грецький клуб вилетів у другу лігу.

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