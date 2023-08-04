Дмитрий Чигринский — игрок "Шахтера"

Дмитрий Чигринский. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" после травмы Валерия Бондаря стал искать опытного центрального защитника. Но было неожиданностью услышать о переговорах с Дмитрием Чигринским.

Но сегодня "Шахтер" на официальном сайте сообщил о подписании контракта с 36-летним защитником.

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По информации "Шахтера", Чигринский, два последних сезона игравший за греческий "Ионикос", перешел в клуб как свободный агент.

В "Шахтере" напомнили, что "Чигринский" провел за клуб 189 матчей, в которых забил 16 мячей, выигрывал с ним Кубок УЕФА, семь чемпионатов Украины, четыре Кубка, два Суперкубка.

Центральный защитник впервые перешел в "Шахтер" из "Галичины-Карпаты" в 2002 году, в 2009-м он стал игроком "Барселоны", но уже через сезон вернулся в донецкий клуб, где из-за травм не смог выйти на прежний уровень.

В 2015 году Чигринский ушел из "Шахтера" в "Днепр", где провел только сезон. С 2016-го Дмитрий 5 лет играл за греческий АЭК. Последние два сезона футболист выступал за "Ионикос", с которым имел контракт до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Чигринский провел за "Ионикос" 26 матчей, в которых забил один мяч. Вместе с Дмитрием греческий клуб вылетел во вторую лигу.

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