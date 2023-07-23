"Дніпро-1" готується підписати "Супрягу з Бразилії"

Гравці "Дніпра-1" на зборах. Фото: "Дніпро-1"

СК "Дніпро-1" готується до відходу форварда Артема Довбика. Саме тому клуб має намір оформити перехід бразильського центрального нападника.

Нового гравця з його скілами в ТаТоТаку назвали "бразильським Супрягою".

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Новий футболіст перебивається орендами

До розташування "Дніпра-1" прибув 20-річний форвард Маркос Андре, який належить клубу "Ретро".

У "Дніпрі-1" зараз ведуть переговори щодо безкоштовної оренди з правом викупу. Медогляд гравця має пройти наступного тижня.

Нападник ще не грав у дорослому футболі. У "Ретро" він виступав за команду U-20, а минулий сезон провів у молодіжці "Ред Булл Брагантіно".

Минулого сезону за "Ред Булл" форвард провів 22 матчі, в яких забив 9 м'ячів і зробив дві гольові передачі.

"За своїм ігровим профайлом Маркос Андре нагадує Владислава Супрягу: він феноменально швидкий, вміє знаходити глибину, має хорошу антропометрію (185 см, 78 кг).

Проте є й резерв зростання. Насамперед, техніка для гри в стислих просторах. Гра між лініями — спиною до чужих воріт. І якість завершення", — йдеться у повідомленні джерела.

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