Довбиком серйозно цікавиться лише один клуб: почалися перемовини

Артем Довбик у збірній України. Фото: УАФ

З українських футболістів у трійці тих, до кого прив'язана найбільша увага у літнє трансферне вікно, присутній найкращий бомбардир УПЛ Артем Довбик. Але з офіційною пропозицією поки що виходив лише один клуб.

Йдеться про каталонську "Жирону", повідомив журналіст Ігор Циганик.

Читайте також:

В іспанському клубі вже грає один українець — Віктор Циганков за пів року в Ла Лізі став одним з лідерів команди.

Довбика хоче лише "Жирона"

За інформацією джерела, "Жирона" стала єдиним клубом, який розпочав переговори про трансфер Довбика. При цьому іспанці спілкуються не лише з "Дніпром-1", а й з данським "Мітьюлландом", якому потрібно заплатити половину від суми трансферу.

"Вони продовжують домовлятися з "Мітьюлландом" про те, щоб якимось чином компенсувати їм цю частину. СК "Дніпро-1" виставив, скільки вони хочуть за Довбика. Якщо ціна 15 мільйонів, то вони хочуть 7,5. Вони на це розраховують", — сказав Циганик.

Джерело також зазначило, що деякі європейські клуби, серед яких італійські, хочуть ще подивитися за Довбиком в матчах кваліфікації Ліги чемпіонів з "Панатінаїкосом".

"Чемпіонат України — це чемпіонат України, але має бути перевірка серйозним клубом. Шанси 60:40, що Довбик таки піде", — сказав журналіст.

Зазначимо, що італійська "Салернітана" хоче взяти Довбика в оренду з правом викупу. На повноцінний трансфер у гравця немає коштів.

Нагадаємо, Мудрик готується до відходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру.

Лідер "Шахтаря" може переїхати до Італії: топклуб готує трансфер.

Буяльський отримає пропозицію з Німеччини: є інтерес від клубу Бундесліги.

"МЮ" почав сезон зі скандалу: гравець звинуватив тренера у знущаннях.

Чому пішов Михайличенко: "Шахтар" готує трансфер бразильського захисника.

"Динамо" віддасть двох перспективних футболістів у "Зорю".