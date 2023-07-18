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Довбиком серйозно цікавиться лише один клуб: почалися перемовини

18 липня 2023 10:55
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Агабекян Карен
редактор
Довбиком серйозно цікавиться лише один клуб: почалися перемовини
Артем Довбик у збірній України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

З українських футболістів у трійці тих, до кого прив'язана найбільша увага у літнє трансферне вікно, присутній найкращий бомбардир УПЛ Артем Довбик. Але з офіційною пропозицією поки що виходив лише один клуб.

Йдеться про каталонську "Жирону", повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Довбика хоче лише "Жирона"

За інформацією джерела, "Жирона" стала єдиним клубом, який розпочав переговори про трансфер Довбика. При цьому іспанці спілкуються не лише з "Дніпром-1", а й з данським "Мітьюлландом", якому потрібно заплатити половину від суми трансферу.

"Вони продовжують домовлятися з "Мітьюлландом" про те, щоб якимось чином компенсувати їм цю частину. СК "Дніпро-1" виставив, скільки вони хочуть за Довбика. Якщо ціна 15 мільйонів, то вони хочуть 7,5. Вони на це розраховують", — сказав Циганик.

Джерело також зазначило, що деякі європейські клуби, серед яких італійські, хочуть ще подивитися за Довбиком в матчах кваліфікації Ліги чемпіонів з "Панатінаїкосом".

"Чемпіонат України — це чемпіонат України, але має бути перевірка серйозним клубом. Шанси 60:40, що Довбик таки піде", — сказав журналіст.

Зазначимо, що італійська "Салернітана" хоче взяти Довбика в оренду з правом викупу. На повноцінний трансфер у гравця немає коштів.

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