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"Днепр-1" готовится подписать "Супрягу из Бразилии"

23 июля 2023 15:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Днепр-1" готовится подписать "Супрягу из Бразилии"
Игроки "Днепра-1" на сборе. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

СК "Днепр-1" готовится к уходу форварда Артема Довбика. Именно поэтому клуб намерен оформить переход бразильского центрального нападающего.

Нового игрока по его скиллу в ТаТоТаке назвали "бразильским Супрягой".

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Испанская "Жирона" пытается оформить переход Довбика и уже ведет переговоры с датским "Митьюлландом", которому должны заплатить половину суммы от трансфера, и с "Днепром-1".

Новый футболист перебивается по арендам

В расположение "Днепра-1" прибыл 20-летний форвард Маркос Андре, который принадлежит клубу "Ретро".

В "Днепре-1" сейчас ведут переговоры о бесплатной аренде с правом выкупа. Медосмотр игрока должен пройти на следующей неделе.

Нападающий еще не играл во взрослом футболе. В "Ретро" он выступал за команду U-20, а прошлый сезон провел в молодежке "Ред Булл Брагантино".

В прошлом сезоне за "Ред Булл" форвард провел 22 матча, в которых забил 9 мячей и сделал две голевые передачи.

"По своему игровому профайлу Маркос Андре напоминает Владислава Супрягу: он феноменально быстр, умеет находить глубину, имеет хорошую антропометрию (185 см, 78 кг). Бразилец очень агрессивен в прессинге, непрерывный без мяча, обладает точным ударом с обеих ног, умеет подыгрывать партнерам и продвигать мяч на пространстве.

Однако есть и резерв роста. В первую очередь, техника для игры в сжатых просторах. Игра между линиями — спиной к чужим воротам. И качество завершения", — говорится в сообщении источника.

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