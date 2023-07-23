"Днепр-1" готовится подписать "Супрягу из Бразилии"

Игроки "Днепра-1" на сборе. Фото: "Днепр-1"

СК "Днепр-1" готовится к уходу форварда Артема Довбика. Именно поэтому клуб намерен оформить переход бразильского центрального нападающего.

Нового игрока по его скиллу в ТаТоТаке назвали "бразильским Супрягой".

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Новый футболист перебивается по арендам

В расположение "Днепра-1" прибыл 20-летний форвард Маркос Андре, который принадлежит клубу "Ретро".

В "Днепре-1" сейчас ведут переговоры о бесплатной аренде с правом выкупа. Медосмотр игрока должен пройти на следующей неделе.

Нападающий еще не играл во взрослом футболе. В "Ретро" он выступал за команду U-20, а прошлый сезон провел в молодежке "Ред Булл Брагантино".

В прошлом сезоне за "Ред Булл" форвард провел 22 матча, в которых забил 9 мячей и сделал две голевые передачи.

"По своему игровому профайлу Маркос Андре напоминает Владислава Супрягу: он феноменально быстр, умеет находить глубину, имеет хорошую антропометрию (185 см, 78 кг). Бразилец очень агрессивен в прессинге, непрерывный без мяча, обладает точным ударом с обеих ног, умеет подыгрывать партнерам и продвигать мяч на пространстве.

Однако есть и резерв роста. В первую очередь, техника для игры в сжатых просторах. Игра между линиями — спиной к чужим воротам. И качество завершения", — говорится в сообщении источника.

Напомним, Андрей Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны.

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