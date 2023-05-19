"Дніпро-1" ледь не втратив очки в матчі з "Колосом"

Епізод матчу УПЛ між "Дніпром-1" та "Колосом". Фото: "Дніпро-1"

"Дніпро-1" та "Колос" зійшлися у надзвичайно напруженому поєдинку в рамках 27 туру української Прем'єр-ліги. Команда Олександра Кучера була на волосинці від втрати очок, але вирвала перемогу на останніх секундах зустрічі.

Детальніше про матч в матеріалі Новини.LIVE.

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"Дніпру-1" потрібно перемагати у кожному матчі, аби зберегти шанси на чемпіонський титул у поточному сезоні. Кожен поєдинок для дніпрян — як фінал. Зустріч проти "Колоса" не стала виключенням.

Гравці "Дніпра-1" та "Колоса" ведуть боротьбу за м'яч. Фото: "Дніпро-1"

Ковалівці доволі непогано грали у першому таймі, створювали напругу біля воріт Рибака, але рахунок залишався "сухим". Втім, на 45+1 хвилині гості таки забили — відзначився Сергій Мякушко.

По перерві підопічні Олександра Кучера суттєво додали й змогли відігратися — гол у свій актив записав Артем Довбик.

"Дніпро-1" намагався збільшити перевагу, однак не вдавалося. І лише на останніх секундах протистояння, після подачі з кутового, Едуард Сарапій точним ударом головою врятував свою команду від небажаної втрати очок.

УПЛ. 27-й тур. 19.05.2023

Ужгород. Стадіон "Авангард"

Головний арбітр — Юрій Іванов

СК "Дніпро-1" — "Колос" — 2:1

Голи: Артем Довбик 58, Едуард Сарапій 90+4 - Сергій М'якушко 45+1

СК "Дніпро-1": Владислав Рибак, Володимир Адам'юк (Володимир Танчик 56), Едуард Сарапій, Артем Довбик, Олександр Піхальонок, Жоау Пеглов, Валентин Рубчинський (Ігор Когут 69), Домінго Бланко (Руслан Бабенко 46), Хайнер (Євген Пасіч 74), Олександр Назаренко (Рональд Матарріта 46), Олександр Сваток

"Колос": Кирило Фесюн, Владислав Велетень (Сергій Болбат 62), Павло Оріховський, Вадим Милько, Олександр Чорноморець, Микита Кравченко, Денис Безбородько (Кирило Попов 69), Владислав Ємець, Микола Золотов, Сергій Чоботенко, Сергій Мякушко (Олег Ільїн 62)

Попередження: Рональд Матарріта 84 — Владислав Ємець 46, Сергій Мякушко 47, Вадим Милько 77, Олег Ільїн 78

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