"Днепр-1" едва не потерял очки в матче с "Колосом"

Эпизод матча УПЛ между "Днепром-1" и "Колосом". Фото: "Днепр-1"

"Днепр-1" и "Колос" сошлись в напряженном поединке в рамках 27 тура украинской Премьер-лиги. Команда Александра Кучера была на волоске от потери очков, но вырвала победу на последних секундах встречи.

Подробнее о матче в материале Новини.LIVE.

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"Днепру-1" нужно побеждать во всех оставшихся матчах УПЛ, чтобы сохранить шансы на чемпионский титул в текущем сезоне. Каждый поединок для днепрян — как финал. Встреча против "Колоса" не стала исключением.

Игроки "Днепра-1" и "Колоса" борются за мяч. Фото: "Днепр-1"

Ковалевцы довольно неплохо играли в первом тайме, создавали напряжение у ворот Рыбака, но счет оставался "сухим". Впрочем, на 45+1 минуте гости таки забили — отметился Сергей Мякушко.

После перерыва подопечные Александра Кучера существенно прибавили и смогли отыграться — гол в свой актив записал Артем Довбик.

"Днепр-1" пытался увеличить преимущество, однако не удавалось. И только на последних секундах противостояния, после подачи с углового, Эдуард Сарапий точным ударом головой спас свою команду от нежелательной потери очков.

УПЛ. 27-й тур. 19.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр — Юрий Иванов

СК "Днепр-1" — "Колос" — 2:1

Голы: Артем Довбик 58, Эдуард Сарапий 90+4 — Сергей Мякушко 45+1

СК "Днепр-1": Владислав Рыбак, Владимир Адамюк (Владимир Танчик 56), Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихаленок, Жоау Пеглов, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 69), Доминго Бланко (Руслан Бабенко 4 Евгений Пасич 74), Александр Назаренко (Рональд Матаррита 46), Александр Сваток

"Колос": Кирилл Фесюн, Владислав Велетень (Сергей Болбат 62), Павел Ориховский, Вадим Милько, Александр Черноморец, Никита Кравченко, Денис Безбородько (Кирилл Попов 69), Владислав Емец, Николай Золотов, Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко (Олег Ильин 62)

Предупреждения: Рональд Матаррита 84 — Владислав Емец 46, Сергей Мякушко 47, Вадим Милько 77, Олег Ильин 78

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