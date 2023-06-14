"Дніпро-1" має фінансові проблеми: на команду чекають зміни

Церемонія нагородження срібними медалями. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Вболівальників команди "Дніпро-1" наступного сезону чекають великі зміни. Віцечемпіони України мають фінансові проблеми, які вплинуть на гру команди.

Бюджет "Дніпра-1" буде сильно скорочено, повідомив спортивний журналіст Ігор Циганик.

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Власники СК "Дніпро-1" попередили тренерський штаб команди про необхідність оптимізації фінансових ресурсів у сезоні 2023/2023. Тобто власникам срібних медалей української Прем'єр-ліги (УПЛ) доведеться заощаджувати буквально на всьому.

Команда Кучера стала віцечемпіоном України. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Що чекає на "Дніпро-1"?

Склад команди Олександра Кучера може змінитися. Віцечемпіони готові продати Артема Довбика, який забив минулого сезону 24 голи в УПЛ. Клуб хоче отримати за свого бомбардира щонайменше 15 млн євро. Легіонери "Дніпра-1" також можуть покинути команду.

Крім цього команда може повернутися до рідного Дніпра. Останніми роками вона базувалася в Ужгороді, де досить рідко звучить сигнал повітряної тривоги. Проте клубу надто дорого утримувати й тренувальну базу у Дніпрі, і забезпечувати футболістам із тренерським штабом проживання на Західній Україні.

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