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"Днепр-1" испытывает финансовые проблемы: команду ждут перемены

14 июня 2023 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Днепр-1" испытывает финансовые проблемы: команду ждут перемены
Церемония награждения серебряными медалями. Фото: пресс-служба "Днепра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Болельщиков команды "Днепр-1" в следующем сезоне ждут большие перемены. Вице-чемпионы Украины испытывают финансовые проблемы, которые повлияют на игру команды. 

Бюджет "Днепра-1" будет сильно сокращен, сообщил спортивный журналист Игорь Цыганык

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Владельцы СК "Днепр-1" предупредили тренерский штаб команды о необходимости оптимизации финансовых ресурсов в сезоне 2023/2023. Другими словами, обладателям серебряных медалей украинской Премьер-лиги (УПЛ) придется экономить буквально на всем. 

Днепр-1
Команда Кучера стала вице-чемпионом Украины. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Что ждет "Днепр-1"? 

Состав команды Александра Кучера может измениться. Вице-чемпионы готовы продать Артема Довбика, который забил в прошлом сезоне 24 гола в УПЛ. Клуб хочет получить за своего бомбардира не менее 15 млн евро. Легионеры "Днепра-1" тоже могут покинуть команду. 

Помимо этого команда может вернуться в родной Днепр. В последние год она базировалась в Ужгороде, где довольно редко звучит сигнал воздушной тревоги. Однако клубу слишком дорого содержать и тренировочную базу в Днепре, и обеспечивать футболистам с тренерским штабом проживание на Западной Украине. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

Донецкий "Шахтер" ведет переговоры с безработным тренером. 

Полузащитник Андрей Ярмоленко на следующей неделе подпишет контракт с "Динамо". 

Француз Килиан Мбаппе прокомментировал решение уйти из "ПСЖ". 

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