"Днепр-1" испытывает финансовые проблемы: команду ждут перемены

Церемония награждения серебряными медалями. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Болельщиков команды "Днепр-1" в следующем сезоне ждут большие перемены. Вице-чемпионы Украины испытывают финансовые проблемы, которые повлияют на игру команды.

Бюджет "Днепра-1" будет сильно сокращен, сообщил спортивный журналист Игорь Цыганык.

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Команда Кучера стала вице-чемпионом Украины. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Что ждет "Днепр-1"?

Состав команды Александра Кучера может измениться. Вице-чемпионы готовы продать Артема Довбика, который забил в прошлом сезоне 24 гола в УПЛ. Клуб хочет получить за своего бомбардира не менее 15 млн евро. Легионеры "Днепра-1" тоже могут покинуть команду.

Помимо этого команда может вернуться в родной Днепр. В последние год она базировалась в Ужгороде, где довольно редко звучит сигнал воздушной тревоги. Однако клубу слишком дорого содержать и тренировочную базу в Днепре, и обеспечивать футболистам с тренерским штабом проживание на Западной Украине.

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