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"Дніпро-1" міг призначити на посаду головного тренера ветерана московського "Спартака"

14 вересня 2023 07:11
оновлено: 07:10
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Агабекян Карен
редактор
"Дніпро-1" міг призначити на посаду головного тренера ветерана московського "Спартака"
Тренер Максим Калініченко. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футбольний клуб "Дніпро-1" після звільнення розглядав не лише іспанських спеціалістів. Клуб міг призначити навіть колишню зірку чемпіонатів України та Росії.

За інформацією ТаТоТаке, "Дніпро-1" розглядав кандидатуру ексфутболіста збірної України Максима Калініченка.

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Зазначимо, що головним тренером призначать досвідченого українського спеціаліста Юрія Максимова, який почав сезон тренером "Звягеля" з Другої ліги.

У "Дніпра-1" було декілька кандидатів

Через рішення "Дніпра-1" перебазуватись з Ужгорода до рідного Дніпра у клуба відпали варіанти з іспанськими спеціалістами, які не захотіли їхати в країну. При цьому в клубі заявили, що тренери більше побоялись не обстрілів, а дальньої дороги через всю Україну в Європу, де живуть їхні сім'ї.

Головним кандидатом серед українців був Дмитро Михайленко, який вже очолював клуб, але потім був звільнений через невдалі результати. Після довгих роздумів фахівець вирішив не повертатись в Україну з Кіпру.

Після Михайленка розглянули перелік колишніх гравців "Дніпра". У переліку був колишній гравець збірної, який став зіркою в московському "Спартаку", Максим Калініченко.

"Коли відпав Михайленко, був ще лист із дніпровських сердець. Я навіть чув, що там був Максим Калініченко. І потім випливла кандидатура Максимова. Як я чув, переговори були дуже швидкими. Максимов — це людина, яка хоче працювати на будь-яких умовах у нормальній команді", — розповів журналіст Михайло Співаковський.

Калініченко за свою кар’єру виступав за "Дніпро", "Таврію" та московський "Спартак". Зі збірною України гравець доходив до чвертьфіналу чемпіонату світу-2006.

Як тренер Калініченко працював асистентом в "Металісті", "Поліссі", російській "Родіні", латвійській "Ризі" та 10 днів очолював естонську "Левадію".

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