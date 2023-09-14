"Днепр-1" мог назначить на должность главного тренера ветерана московского "Спартака"

Тренер Максим Калиниченко. Фото: скриншот

Футбольный клуб "Днепр-1" после увольнения рассматривал не только испанских специалистов. Клуб мог назначить даже бывшую звезду чемпионатов Украины и России.

По информации ТаТоТаке, "Днепр-1" рассматривал кандидатуру экс-футболиста сборной Украины Максима Калиниченко.

Читайте также:

Отметим, что главным тренером назначат опытного украинского специалиста Юрия Максимова, начавшего сезон тренером "Звягеля" из Второй лиги.

У "Днепра-1" было несколько кандидатов

Из-за решения "Днепра-1" перебазироваться из Ужгорода в родной Днепр у клуба отпали варианты с испанскими тренерами, которые не захотели ехать в страну. При этом в клубе заявили, что специалисты больше боялись не обстрелов, а дальнего пути через всю Украину в Европу, где живут их семьи.

Главным кандидатом среди украинцев был Дмитрий Михайленко, который уже возглавлял клуб, но затем был уволен из-за неудачных результатов. После долгих раздумий специалист решил не возвращаться в Украину из Кипра.

После Михайленко был рассмотрен перечень бывших игроков "Днепра". В списке был бывший игрок сборной, ставший звездой в московском "Спартаке", Максим Калиниченко.

"Когда отпал Михайленко, было еще список из днепровских сердец. Я даже слышал, что там был Максим Калиниченко. И потом выплыла кандидатура Максимова. Как я слышал, переговоры были очень быстрыми. Максимов — это человек, который хочет работать на любых условиях в нормальной команде", — рассказал журналист Михаил Спиваковский.

Калиниченко за свою карьеру выступал за "Днепр", "Таврию" и московский "Спартак". Со сборной Украины игрок доходил в четвертьфинал чемпионата мира-2006.

Как тренер Калиниченко работал ассистентом в "Металлисте", "Полесье", российской "Родине", латвийской "Риге" и 10 дней возглавлял эстонскую "Левадию".

Напомним, Буяльский станет следующей продажей "Динамо": куда отправится футболист.

Судаков объяснил ошибку, из-за которой Украина пропустил гол от Италии.

Ребров назвал главную причину поражения сборной Украины в Италии.

Мальдини официально завершил карьеру по футболу.

Английские СМИ назвали украинского игрока, трансфер которого принесет много денег.