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Дніпро-1 надовго втратив одного з лідерів команди перед другою частиною сезону

1 лютого 2024 10:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дніпро-1 надовго втратив одного з лідерів команди перед другою частиною сезону
Віктіньо під час матчу "Дніпра-1". Фото: instagram.com/vitinhofc_08/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб "Дніпра-1" не зможе розраховувати на одного із важливих для команди футболістів. Віктор Кошта "Віктіньо" отримав травму під час підготовки до другої частини сезону.

Бразилець надовго вибув із ладу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Дніпра-1".

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Під час товариського матчу "Дніпра-1" із болгарською командою "Чорно Море" (2:2) отримав травму 19-річний бразильський футболіст української команди Віктіньо. На зборах "Дніпра-1" у Туреччині хавбек травмував м'язи стегна.

Віктіньо
Віктіньо у матчі проти донецького "Шахтаря". Фото: instagram.com/vitinhofc_08/

Майбутнє Віктіньо в Україні

Бразилець уже пройшов медичне обстеження, яке продемонструвало ступінь серйозності травми. Згідно з аналізом лікарів, Віктіньо не зможе з'явитися на полі щонайменше чотири тижні. Пізніше стануть відомі точні терміни реабілітації футболіста.

Віктіньо перейшов у "Дніпро-1" із бразильського "Атлетіко" влітку 2023 року. Цього сезону він зіграв вісім матчів і не відзначився результативними діями.

"Дніпро-1" посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України. У першій половині сезону команда Юрія Максимова набрала стільки ж очок, як і лідер "Кривбас".

Окрім Віктіньо, "Дніпро-1" не може розраховувати через травми на Лєднєва, Третьякова та Когута.

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