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Днепр-1 надолго потерял одного из лидеров команды перед второй частью сезона

1 февраля 2024 10:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Днепр-1 надолго потерял одного из лидеров команды перед второй частью сезона
Виктиньо во время матча "Днепра-1". Фото: instagram.com/vitinhofc_08/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб "Днепра-1" не сможет рассчитывать на одного из важных для команды футболистов. Виктор Кошта "Виктиньо" получил травму во время подготовки ко второй части сезона. 

Бразилец надолго выбыл из строя, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Днепра-1". 

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Во время товарищеского матча "Днепра-1" с болгарской командой "Черно Море" (2:2) получил травму 19-летний бразильский футболист украинской команды Виктиньо. На сборах "Днепра-1" в Турции хавбек травмировал мышцы бедра. 

Виктиньо
Виктиньо в матче против донецкого "Шахтера". Фото: instagram.com/vitinhofc_08/

Будущее Виктиньо в Украине 

Бразилец уже прошел медицинское обследование, которое продемонстрировало степень серьезности его травмы. Согласно анализу врачей, Виктиньо не сможет появиться на поле как минимум четыре недели. Позже станут известны точные сроки реабилитации футболиста. 

Виктиньо перешел в "Днепр-1" из бразильского "Атлетико" летом 2023 года. В текущем сезон он сыграл восемь матчей и не отметился результативными действиями. 

"Днепр-1" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. В первой половине сезона команда Юрия Максимова набрала столько же очков, сколько и лидер "Кривбасс". 

 

Помимо Виктиньо, "Днепр-1" не может рассчитывать из-за травм на Леднева, Третьякова и Когута. 

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